MAN giver to års garanti på reservedele

Torsdag 16. februar 2017 kl: 12:19

Samvittigheden på plads med MAN EcoLine



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen To-års garantien ved at benytte MAN-originaldele gælder både for selve komponenten samt for den medfølgende arbejdsløn og hjælpematerialer. Den udvidede to-års garanti gælder også, hvis reparationen sker på et autoriseret MAN-værksted i udlandet.MAN Truck & Bus Danmark peger på, at MAN’s originale reservedele produceres efter MAN’s retningslinjer og kontrolleres omhyggeligt for overholdelse af MAN’s kvalitetsstandarder.I den forbindelse slår MAN Truck & Bus Danmark på, at:MAN-originale dele med optimal pasform og holdbarhed sikrer optimal driftssikkerhed på din MAN lastbil eller busBrug af originale reservedele er den bedste garanti mod uforudsete driftsstop og driftsomkostningerState-of-the-Art kvalitet takket være den nyeste MAN-teknologi samt løbende opdatering og udvikling sikrer, at enhver original MAN-reservedel er mindst lige så god eller måske endda bedre end den del, der skal udskiftesFor kunder, der for eksempel ønsker at bevare et lidt ældre MAN-køretøj originalt, er der penge at spare ved at vælge MAN Genuine Parts EcoLine. Her leverer MAN ikke en fabriksny komponent, men en fabriksrenoveret komponent med samme gode egenskaber, pasform og holdbarhed som en MAN Genuine Part. Fordelen er lavere pris og mindre miljøpåvirkning, idet fabriksrenoveringen af en original brugt MAN-komponent er mindre miljøbelastende end produktion af en fabriksny komponent. MAN yder præcis samme to-års garanti på en fabriksrenoveret Ecoline-komponent som på en fabriksny komponent.