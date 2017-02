Vesteuropæiske lastbiler er stadig nummer et i grænsetrafikken

Torsdag 16. februar 2017 kl: 12:01

Af: Redaktionen Markedsandelen for lastbiler fra Østeuropa ligger dog fortsat højt og lå i hele 2016 fortsat cirka fem procent over niveauet i 2015. Danske lastbilers markedsandel var 19 procent i fjerde kvartal 2016, det vil sige to procent højere end i samme kvartal 2015, og for hele 2016 var markedsandelen den samme som året før.





- Igennem hele sidste år har vi været vidner til, at danske transport- og logistikvirksomheder har fastholdt deres samlede markedsandel. Imens ser det ud til, at de østeuropæiske transport- og logistikvirksomheders fremgang i markedet er stagneret. Håbet for vores medlemmer er, at de formår at fastholde deres markedsandele ved at specialisere sig. Vi skulle gerne udnytte opbremsningen i den østeuropæiske vækst til at tage et par procent mere af det samlede marked, siger Carina Christensen.





Markedsandelen for de østeuropæiske lastbiler lå på 42 procent i fjerde kvartal 2016, mens vesteuropæiske lastbiler havde en markedsandel på 58 procent.





ITD har siden andet kvartal 2002 foretaget grænsetællinger af vejgodstransporten ind i Danmark.









ITD’s grænsetællinger omfatter lastbiler, der kører ind i Danmark over den dansk-tyske grænse og over Øresundbroen eller bruger Scandlines’ og HH Ferries’ færgeruter. ITD opgør antallet af lastbiler ved en manuel optælling hvert kvartal i en repræsentativ periode på sammenlagt 24 timer.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.