Transportorganisation tæller rekordmange lastbiler

Torsdag 16. februar 2017 kl: 11:54

Af: Redaktionen Den seneste grænsetælling i oktober kvartal sidste år viser, der der er godt gang lastbiltrafikken ind over de danske grænser. Oktober-tællingens tal på 5.574 lastbiler i døgnet kørte bringer årsgennemsnittet for 2016 op på 5.555 biler pr. døgn. Der med er lastbiltrafikken vokset med knap 550 lastbiler i døgnet siden 2007 - året før krisen fik trafikken ti at falde.- Vi kan kun glæde os over, at der er fart på branchen netop nu, og at det gælder både for danske og europæiske transport- og logistikvirksomheder. Antallet af lastbiler, der kører over grænsen, giver en klar måling af, hvordan Danmarks eksport og import af varer har det. Den travlhed, vi ser på vejene netop nu, er et tegn på, at der er gang i transporterne ind i landet, og at Danmark bruges som en vigtig indgang til de nordiske markeder, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD, vejgodstransportens brancheorganisation.



I forhold til fjerde kvartal 2015 så er trafikken over Øresundsbroen, Scandlines’ og HH Ferries’ ruter samt grænsen i Sønderjylland steget med 3,6 procent. Væksten i den internationale lastbiltrafik til Danmark er en god indikator for den økonomiske udvikling og er således et klart bevis på, at vejgodstransporten er med til at holde Danmark og Europa kørende.









ITD’s grænsetællinger omfatter lastbiler, der kører ind i Danmark over den dansk-tyske grænse og over Øresundbroen eller bruger Scandlines’ og HH Ferries’ færgeruter. ITD opgør antallet af lastbiler ved en manuel optælling hvert kvartal i en repræsentativ periode på sammenlagt 24 timer.







