Scania’s militærlastbiler baserer sig på modulsystem og grøn profil

Onsdag 15. februar 2017 kl: 12:00

Som med et andet Lego-byggesæt kan Scania producere et meget stort antal civile og militære køretøjer med et forholdsvis beskedent antal standardkomponenter.

Baseret på civile lastbiler

Af: Jesper Christensen Det er ikke lige til at se det, men denne 4-akslede trækker er en Scania P-serie med pansret førerhus produceret lokalt i Frankrig.For to måneder siden afleverede Scania mere en 1.000 siders tilbudsmateriale til FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) på op til 900 militærkøretøjer til det danske forsvar. Forud var gået over tre års forberedelser på importør- og fabriksniveau for at kunne sammensætte Scanias mest konkurrencedygtige tilbud i forhold til FMI’s omfattende krav.Scanias militærkøretøjer er i meget høj grad baseret på det civile lastbilprogram, der nyder stor popularitet blandt transportvirksomheder, vognmænd og chauffører. Rygraden i lastbilprogrammet er et modulsystem á la Lego-klodser, hvor et forholdsvis lille antal standardkomponenter kan kombineres og sættes sammen til et meget stort antal varianter af både landevejs- og terrænlastbiler.







Det gælder både motorer, transmissioner, aksler, chassiser og førerhuse. Dermed kan Scania i princippet specificere alt fra lette to-akslede landevejsbiler til tunge fire-akslede terrænlastbiler ved brug af forholdsvis få standardkomponenter fra det civile lastbilprogram af distributions-, entreprenør- og langturslastbiler.









Scania's modulsystem gør det nemmere og billigere at håndtere mekanikeruddannelse, reservedelslogistik mv., men det begrænser også mulighederne for at tilbyde højt specialiserede løsninger i beskedne styktal, hvis standardkomponenterne ikke kan kombineres efter kundens ønsker.









Når det gælder for eksempel pansrede militærlastbiler, har Scania i samarbejde med underleverandører udviklet ”byggesæt” til beskyttelse af motor og undervogn og indvendig pansring af førerhus til beskyttelse af mandskabet. Helt i modulsystemets ånd passer komponenterne på de pansrede versioner direkte på de ”almindelige” køretøjer, så en almindelig terrænlastbil kan opbygges til en pansret ditto på under 24 timer!





Modelskifte

En af Scanias udfordringer i det aktuelle militærudbud er, at det civile lastbilprogram står midt i et modelskifte. Første etape blev lanceret i august 2016 med introduktion af helt nye førerhuse på de største langtursmodeller i R- og S-serien samt en del tekniske opgraderinger på blandt andet chassiser og undervogn.







Det ventes, at resten af det civile lastbilprogram for de lettere segmenter gennemgår samme opgradering med nye førerhuse og teknik i løbet af de kommende 6-12 måneder. Skulle Scania vinde udbuddet, er leverancerne af det nuværende militære produktprogram formentlig dårligt kommet i gang, når de civile udgaver udgår af produktion. Kan Scania så levere militære versioner af det nye lastbilprogram? Og er underleverandørerne klar med pansrede udgaver af de nye førerhuse i tide?







Ifølge Forsvaret selv har de potentielle leverandører stillet relevante testkøretøjer til rådighed for forsvarets evaluering i foråret 2016. Det var et halvt år før introduktionen af den første del af Scanias nye modelprogram. Officielle pressefotos viser, at de testede Scania er fra det nuværende modelprogram, og dermed kan Forsvaret i virkeligheden have testet nogle andre Scania køretøjer end dem, der skal leveres i løbet af den syv-årige leveringsperiode.





Ingen kommentarer

Hverken FMI, Scania eller Scania's underleverandører ønsker at kommentere på den situation.







- Forsvarets udbud på lastbiler er i sin afsluttende fase, hvorfor det af hensyn til ligebehandling af tilbudsgiverne, er begrænset, hvor meget information der kan gives på nuværende tidspunkt, skriver FMIs pressechef René Gyldensten til transportnyhederne.dk.







Heller ikke Scania er meddelsomme omkring det forhold, at Scanias lastbilprogram er midt i et modelskifte så tæt på igangsætning af en eventuel stor militærleverance. Det tætteste transportnyhederne.dk er kommet en kommentar er ”Ingen kommentarer”.







- Det grundlæggende princip er, at lastbilflåden fremadrettet blot skal fungere som bærere af en flåde af specialopbyggede containere og flatracks, tilføjer FMIs pressechef René Gyldensten.







- Hvor mange varianter, der så i alt vil være i den samlede flåde af lastbiler i Forsvaret, er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, men ønsket om standardisering vejer tungt, og forventeligt vil antallet af varianter formentlig blive væsentligt mindre end anført, siger han.





Mere civile end tidligere?

På transportnyhederne.dk er vi ikke verdensmestre i at tolke officielle militære udmeldinger. Ifølge vores kilder med indsigt i FMIs udbud kan formuleringen forstås i retning af, at de nye køretøjer i højere grad end tidligere ”bare” udrustes med containeropbygninger og kroghejs, så de kan transportere det militære isenkram over stok og sten og i mindre grad bliver skræddersyet med specialopbygninger og indgå som integrerede dele i våben- og logistiksystemerne.







Og det kan desuden tolkes som, at Forsvaret i højere grad vil satse på ”militariserede” civile lastbiler end på de typer skræddersyede militærkøretøjer, som konkurrenten Rheinmetall MAN lægger vægt på i sit tilbud.







Ud over at markedsføre sig over for Forsvaret som producent af et meget modulariseret civilt baseret militært produktprogram, peger Scania på betydelige økonomiske og miljømæssige fordele, hvis de danske soldater skal køre svensk. Dels har modulsystemet gennem mange år vist sit værd som et uhyre effektivt system til at effektivisere vedligeholdelse og reparation, uddannelse, reservedelslogistik mv. omkring køretøjerne. Dels tilbyder Scania ”ægte Euro 6”-motorer, der overholder alle kendte miljøkrav i sit tilbud. Og dels råder Scania over en meget udbygget serviceorganisation i hele Danmark med højt kompetence-niveau, uanset om det gælder servicering af Vognmand Jensens civile distributions-Scania eller Forsvarets terrængående militær-Scania.





VW er vinder

De kommende uger og måske måneder bliver nervepirrende for både Rheinmetall MAN og Scania. De to potentielle leverandører er begge datterselskaber i Volkswagen-koncernen, og her er der nok mere ro på direktionsgangen. Uanset udfaldet af det danske udbud, går ordren jo til VW …





Det danske forsvar udførte i foråret 2016 omfattende tests og evalueringer af de tilbudte køretøjer. Her jages en Scania 8x8 gennem noget af en vandpyt. (Foto: scania.dk.)













