Tysk producent vil levere velkendte militærkøretøjer til Danmark

Tirsdag 14. februar 2017 kl: 18:48

Ikke for sjov



4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8

Af: Redaktionen Efter et udskilningsløb over flere år er fem potentielle køretøjsleverandører til det danske forsvar reduceret til to. De to er i familie med hinanden, idet de begge ejes af Volkswagen - sådan da. Den ene er Scania med hovedkvarter i Södertälje ved Stockholm, og den anden er MAN med hovedkvarter i München i det sydlige Tyskland.MAN deltager i konkurrencen om den danske ordre under navnet RMMV, der står for Rheinmetall MAN Military Vehicles - et 51/49 partnerskab mellem den tyske rustningsgigant Rheinmetall og lastbilproducenten MAN. RMMV blev etableret i 2010 med hovedkvarter hos MAN i München og produktionsanlæg ved Wien i Østrig. Transportnyhederne.dk har været på besøg på RMMVs produktionsanlæg for at høre om det tyske bud i konkurrencen samt prøvekøre et par af de køretøjstyper, der indgår i RMMVs tilbud til det danske forsvar.Og lad det være sagt med det samme. De tyskere producerer altså ikke militærkøretøjer for sjov. Allerede inden den tunge fabriksport går op, mærkes et strengt militært fokus, og i den tillukkede gård omkring fabrikken står der næsten kun opmarcheret køretøjer i camouflagefarvede, sandfarvede og olivengrønne farver.Det danske forsvars seneste udbud handler om en blanding af ”militariserede lastbiler” med ”civile egenskaber” til transport og logistikopgaver, samt deciderede militærkøretøjer med pansring, våbenstation med mere til taktiske opgaver og indsats i frontlinjen. RMMVs tilbud omfatter dels TGA-MIL-programmet, der er baseret på MAN’s civile TG-serier, der kan ses på de europæiske lande- og motorveje, samt den skræddersyede HX-militærserie, som er en mere sjælden gæst i offentligheden. Fælles for de forskellige køretøjer er en høj grad af komponentfællesskab for aksler, gearkasser, motorer og chassiser. Når det gælder førerhuse og militært isenkram, er det en helt anden snak, for her adskiller HX-serien sig radikalt fra de ”civile” modeller ved at være konstrueret af specialkomponenter, der er uegnet til stort set alt andet end militær anvendelse.RMMV kan levere helt op til 40 forskellige varianter - op til 16 forskellige 2-, 3- og 4-akslede trækkere og forvogne og op til 24 varianter af 4x4-, 6x6- og 8x8-køretøjer i HX-serien med særlige NATO krog- og containerhejs, tankopbygninger, bjærgningskøretøjer og tungtrækkere. HX’erne kan udstyres med både ubeskyttede og pansrede førerhuse i henhold til de militære normer for beskyttelsen af mandskabet.Samtlige varianter produceres af RMMV i Wien, hvor det eneste civile indslag i produktionen er tungtrækkere og særlige terræn-varianter i MANs normale produktprogram til civilt brug.