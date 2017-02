Transportjournalist prøvekørte militærkøretøjer på testanlæg

Tirsdag 14. februar 2017 kl: 18:46

Af: Redaktionen Desværre stod der ingen TGS-MIL til rådighed, men vi kunne prøvekøre en HX40 4x4 og en HX77 8x8 - og vi valgte begge to, der - bortset fra antallet af aksler og motorkraft - stort set er ens i opbygning. Motorerne i de to biler var hhv. MANs 11-liters rækkemotor på 440 hk, der var tilkoblet 12-trins ZF TipMatic gearkasse, MAN navreduktionsaksler på 14.00R20-hjul.









Motorydelserne lyder ikke imponerende i forhold til de specificerede totalvægte på op til 18 ton for den 2-akslede og 32 ton for den 4-akslede, men med automatiseret gearskifte og lavtgearede navreduktionsaksler er bilerne næsten ustoppelige.







Det karakteristiske ved HX-serien, der så dagens lys første gang i 2002, men som er opdateret flere gange siden er, at man sidder højt og langt fremme i det kasseformede førerhus. Der er plant glas i både den to-delte forrude og sideruderne, og det giver et rimeligt udsyn bortset fra til lige foran bilen, hvor det er elendigt. Støjniveauet kan bedst beskrives som ”rustikt”. Der er ikke meget komfort i de førerhuse!





Ideelle til militært brug

Opbygningen af køretøjerne er ideelt til militært brug med op til 1,5 meter ”vadedybde”. Den skrå front under forenden giver en meget høj angrebsvinkel ved kørsel i terræn, og med kølersystemet placeret højt bag førerhuset og drivlinen placeret højt i chassiset skal det gå meget galt, før der komme vand og mudder i kølesystem, motor og gearkasse.







Til gengæld koster kølersystemets placering på ladlængden, så HX’eren enten skal specificeres i længere akselafstand end en normal lastbil for at få samme ladlængde eller må nøjes med kortere ladlængde og læsses højere for at bære samme volumen. Uanset valg koster det enten på venderadius eller tyngdepunkt.







Vi fik desværre ikke lejlighed til at køre i de pansrede udgaver, men efter at have siddet i en pansret model i fabrikkens udstilling kan vi konkludere, at pansringen opfylder alle krav til beskyttelse af mandskabet, men bidrager samtidig til ringere udsyn, indstigningsforhold og komfort samt markant højere egenvægt.







Nogle timers prøvekørsel giver naturligvis ikke mulighed for en grundig bedømmelse af køretøjerne, men under de givne forhold er det ikke for meget at konkludere, at RMMV med især HX-serien virker til at stå rigtig godt i konkurrencen i forhold til de krav, som det danske forsvar stiller.





Leveret i stort tal globalt

Det er nok også forklaringen på, at HX-serien er leveret i mere end 12.000 stk. globalt siden introduktionen i 2004, heraf godt 200 stk. siden 2006 til den danske hær og flyvevåben. Det danske forsvar har desuden fået leveret over 700 TGM- og TGA-baserede lastbiler siden 2000 og har dermed 10-15 års erfaring med reservedelslogistik, mekanikeruddannelse, vedligeholdelse og reparation af de tyske militærkøretøjer. Det trækker heller ikke ned i karakterbogen …





