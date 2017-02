Færgerederi engagerer sig i verdens største hospitalsfartøj

Mandag 13. februar 2017 kl: 17:08

Pascal Andréasson, markedsansvarlig hos Mercy Ships sammen med Niclas Mårtensson, administrerende direktør i Stena Line.

Om Stena Line

Stena Line er verdens største privatejede færgerederi og råder over 36 fartøjer, der sejler på 20 færgeruter i Nordeuropa. Stena Line er en vigtig del af det europæiske logistiknetværk og spiller en væsentlig rolle for turismen i Europa

I Danmark sejler Stena Line på ruterne Frederikshavn Göteborg, Frederikshavn-Oslo og Grenå-Varberg

Stena Line er et familieejet datterselskab i Stena A/S, der blev grundlagt i 1962 og har hovedkontor i Göteborg

Stena Line er en del af Stena Sfæren, som har omkring 20.500 ansatte og en årlig omsætning på over 40 milliarder danske kroner

Om Mercy Ships

Mercy Ships ejer og driver verdens største civile hospitalsfartøj, Africa Mercy, tilbyder gratis sundspleje og -uddannelse til de fattigste mennesker i verden samt hjælper lande med at opbygge deres sygehuse og skabe holdbar udvikling gennem uddannelse

Ombord tilbydes operationer, tandpleje og kvalificeret sundhedspleje

Siden organisation blev grundlagt i 1978 af Don og Deyon Stephens har Mercy Ships besøgt over 570 havne i omkring 70 lande og hjulpet 2,5 millioner mennesker

Over 1.000 frivillige fra flere end 40 forskellige lande bidrager til organisationen hver år

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Rederiet Stena Line indgår samarbejde med Mercy Ships, som driver verdens største hospitalsfartøj, der yder gratis sundhedspleje og -uddannelse i Afrika. Fotos: Stena Line/Mercy Ships.Mercy Ships har siden 1978 hjulpet over 2,5 millioner mennesker. Ombord på Mercy Ships hospitalsskib arbejder godt 400 frivillige - herunder kiruger, sygeplejersker, administrativt, teknisk og marinepersonale. Alle arbejder gratis for at hjælpe dem, som har brug for kirurgiske operationer og sundhedspleje.- Vi har fundet en samarbejdspartner, som har de rette kompetencer og det rette engagement, og ligesom os, ser fordelene og fleksibiliteten ved at have hav og fartøj som arbejdsplads. Omtanke er en del af vores sjæl, hvilket indebærer, at vores bæredygtige arbejde omfatter mere end bare miljøinitiativer. Partnerskabet med Mercy Ships bliver nu også en vigtig del af det arbejde og giver os en spændende mulighed for at engagere medarbejdere, kunder og partnere i at gøre en forskel, siger Niclas Mårtensson, der er administrenrede direktør hos Stena Line.I slutningen af januar besøgte Niclas Mårtensson hospitalsskibet »Africa Mercy« i Cotonou i Benin i Vestafrika for at se det arbejde, der udføres ombord. Africa Mercy er den tidligere storebæltsfærge »Dronning Ingrid«, som Mercy Ships overtog i 2000 og ombyggede til et hospitalsfartøj med fem operationsstuer af høj kvalitet. Besøget gjorde stort indtryk på Stena Lines administrerende direktør.- Jeg ser et stort behov for hjælpearbejde i Afrika og den enorme forskel, som Mercy Ships gør med sine frivillige, sit engagement og sin viden. I mødet med patienter og organisationens arbejde indså jeg, at dette er en livsvigtig indsats. At se og opleve dette har været en meget vigtig erfaring, som jeg bærer med mig, siger Niclas Mårtensson.Via fartøjer og sociale kanaler vil Stena Line kunne nå over 10 millioner mennesker hvert år med information om Mercy Ships. Her i foråret vil Stena Line samarbejde med Mercy Ships Sverige for at skabe opmærksomhed om organisations vigtige sag på Stena Lines færger i hele Europa. Stena Line arbejder desuden på at oprette et sponsorprogram for medarbejdere, som ønsker at arbejde som frivillige på Mercy Ships hospitalsfartøj.