Randers-virksomhed slår et slag for det sociale ansvar

Fredag 10. februar 2017 kl: 13:56

Af: Redaktionen Thortrans er en virksomhed, der tager et stort socialt ansvar. Over 10 procent af medarbejderne er startet på særlige vilkår, men er i dag ansat på almindelige vilkår. Derudover har de i samarbejde med Randers Kommune oprettet en afdeling, hvor de løbende har 10-15 personer i praktik og afklaringsforløb.Virksomhedens medarbejdere servicerer virksomheder i alle brancher og tilrettelægger transportløsninger, der tilgodeser virksomhedernes ønsker.De to nye MAN’er, der nu skal være med til at opfylde kundernes ønsker, er begge tre-akslede forvogne af typen TGX 26.500 6X2-2 LL. De er begge udstyret med TipMatic gearkasse. Lastbilerne indgår i Thortrans' flåde, der med de to nye MAN på holdet, består af et MANskab på 17.Bilerne er med det store XXL førerhus, som giver stor komfort og optimal bevægelighed for chaufføren med 2100 mm i ståhøjde. Endvidere har bilerne en del ekstra udstyr som eksempelvis Xenon lys, luftfyr og ACC (Adaptive Cruise Control).De nye MAN TGX er klargjort fra MAN Truck & Bus’ filial i Tilst og er leveret af salgschef Nord, Søren Nybroe.