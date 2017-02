Dansk transportkoncern køber 3.000 trailere

Torsdag 9. februar 2017 kl: 11:54

Josef Warmeling, Head of IKAM Schmitz Cargobull AG, Søren Lund, Director Equipment DSV Road Holding NV, Boris Billich, Member of the Board Schmitz Cargobull AG, Flemming Steiness, Deputy Equipment Manager DSV Road Holding NV, Gregor Rein, Managing Director Schmitz Cargobull Danmark A/S. Josef Warmeling, Head of IKAM Schmitz Cargobull AG, Søren Lund, Director Equipment DSV Road Holding NV, Boris Billich, Member of the Board Schmitz Cargobull AG, Flemming Steiness, Deputy Equipment Manager DSV Road Holding NV, Gregor Rein, Managing Director Schmitz Cargobull Danmark A/S.

Af: Redaktionen Den første trailer i den nye ordre - en tre-akslet gardintrailer - blev overleveret mandag i denne uge til Søren Lund og Flemming Steiness fra DSV Road Holding NV, da de besøgte Schmitz cargobul’s fabrik i Altenberge.









De 3.000 trailere vil både være almindelige trailere og mega-trailere med gardin-opbygning, så de let kan læsses ind af siden. Efter ønske fra DSV bliver trailerne leveret med Ultra-Seal dæk-forsegler og Westlake tyres. Ultra-Seal dæk-forsegleren forebygger tryktab i dækkene, da den gør dem selvforseglende, så de vil kunne holde lufttrykket og dermed forlænge dækkenes levetid og reducere den tilkoblede trækkers brændstofforbrug.





Ifølge Flemming Steiness betyder Ultra-Seal-forseglingen, at punkteringer vil høre fortiden til, da det er en “lappe-løsning”, der varer hele dækkets levetid.





- Praktiske test hos DSV har vist imponerende resultater, som har gjort det let at vælge at fylde dækkene på alle DSV-trailere med Ultra-Seal. Samtidig har vi ønsket af få monteret Westlake-dæk på trailerne, da vi mener, at de giver mest værdi for pengene, siger Flemming Steiness.





DSV har tidligere afgivet store ordre på trailere hos Schmitz Cargobull. Den forrige ordre var også på 3.000 trailere og blev afgivet i begyndelsen af 2015 med løbende levering. Den nye ordre en en opfølgning af ordren i 2015.





DSV har en trailer-flåde på omkring 10.000 kørende i Europa.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.