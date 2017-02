Blomstertransportør får blomsten af det nyeste fra Södertälje

Onsdag 8. februar 2017 kl: 23:06

Fakta om Steen M. Hansen A/S’ nye Scania S 520 A4x2NB



Drivline med 16-liters V8-motor på 520 hk/2.700 Nm, 14-trins GRSO905R gearkasse med integreret overgear, Opticruise gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med udvekslingsforhold 2,35:1 for at holde lave omdrejningstal ved motorvejskørsel

Sovekabineførerhus S20H med fladt gulv og højt tag. Udrustet med bl.a. Premium fører- og passagerstol med integreret ventilation, læderpakke, Premium lydanlæg med navigation, farveinstrumentering med 7-tommer farvedisplay, termosideruder, elektronisk klimaanlæg og ekstra oliefyr

Leveret med sikkerhedssystemerne AEBS (nødbremsesystem), LDW (sporassistent), ACC (afstandsradar), ESP (stabilitetssystem), Hill-hold (igangsætningssystem), EBS (elektronisk bremseregulering), retarder (hydraulisk hjælpebremse) samt LED for- og baglygter mm.

Fabriksopbygget som sættevognstrækker med fast drejeskammel og originale sideskørter. 1.000 liter brændstoftanke, 124 liter AdBlue-tank, fabrikslakeret førerhus og chassis. Opbygning suppleret af Stiholt i Sæby med heldækkende alu-dørk, forskelligt arbejdslys, NATO-stik mm.

Af: Redaktionen Det kan lyde i overkanten at køre blomster med en V8’er, men det mener Steen M. Hansen nu ikke.- Blomster er terminsgods, så derfor er driftssikkerhed den vigtigste parameter for os. Bilen runder over en millioner kilometer på fem år, og vi har vænnet os til driftssikkerheden i Scania’s V8’ere, siger han.Steen M. Hansen A/S råder i dag over 16 vogntog, heraf er to ud af tre Scania’er og de øvrige Volvo’er. Virksomheden blev etableret for knap 30 år siden og er primært beskæftiget med blomstertransport. Steen M. Hansen A/S udfører dog også andre former for køle-, fryse- og varmetransporter, herunder faste fødevareleverancer til flere destinationer. Højsæsonen ligger i forår og efterår, og der er absolut ikke plads til forsinkelser. Derfor er den nye S 520 leveret med en serviceaftale inklusiv udvidet drivlinegaranti fra Stiholt.- Det er nu ikke fordi jeg er nervøs for driftssikkerheden på den nye S 520, men man ved jo aldrig helt med et helt ny model, siger Steen M. Hansen og fortsætter:- Vi handler med Jens Holger Pedersen hos Stiholt, fordi han forstår vores forretning, og fordi Stiholt løser problemerne for os, hvis eller når de opstår.