Scania får ny salgskonsulent i Østjylland

Onsdag 8. februar 2017 kl: 22:50

Af: Redaktionen Kasper Høegh Slotø, der er 30 år og søn af en lastbilchauffør, har hele sit liv haft en tæt kontakt til transportbranchen. Han er uddannet mekanikerlærling hos Volvo og har efter endt uddannelse arbejdet som både mekaniker samt test- og salgskonsulent.- Min største force er, at jeg kender branchen særdeles godt. Jeg er god til at sætte mig ind i både chaufførernes og vognmændenes behov og har en god forståelse for, hvad de har brug for, når de skal vælge lastbil, siger Kasper Høegh Slotø.