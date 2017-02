Alle lastbilmærker kørte tilbage i det lette segment

Onsdag 8. februar 2017 kl: 10:22

Af: Redaktionen Den mindste tilbagegang stod Mercedes-Benz for. Den tyske lastbilproducent leverede 13 nye lastbiler i klassen mellem 3,5 ton og 16,0 ton, hvilket rakte til en markedsandel på 38,2 procent. I januar sidste år leverede Mercedes-Benz 17 nye lastbiler i klassen.







Nummer to blev Iveco med 8, MAN blev nummer tre med 6, Volvo Trucks nummer fire med 4, mens Fuso, Renault Trucks og et ukendt mærke - Eggers - hver fik nyregistreret en enkelt lastbil i klassen mellem 3,5 ton og 16,0 ton.

Vi forsøgte kort via nettet at finde ud af, hvad Eggers er for et mærke. De korte forsøg pegede på, at der er tale om en lokalt opbygget lastbil fra en af de øvrige producenter.





I tabellen nedenfor kan man se fordelingen af nyregistrerede lastbiler i januar i år sammenlignet med januar sidste år - og den procentvise frem- eller tilbagegang.





Her på transportnyhederne.dk vil vi i forbindelse med januar-statistikken fra De Danske Bilimportører pege på, at der på nuværende tidspunkt er alt for tidligt at spå om, hvordan markedet vil udvikle sig i 2017. Der skal tal fra flere måneders nyregistreringer til, hvis der skal være en smule fornuft i at komme med et bud på udviklingen på markedet for lastbiler i den tunge ende.





Mærke



Periode



Periode året før



Ændring, Antal



Antal



Andel



Antal



Andel



Mercedes-Benz



13



38,2 %



17



25,0 %



-23,5 %



Iveco



8



23,5 %



16



23,5 %



-50,0 %



MAN



6



17,6 %



12



17,6 %



-50,0 %



Volvo Trucks



4



11,8 %



10



14,7 %



-60,0 %



Eggers



1



2,9 %



-



-



100,0 %



Fuso



1



2,9 %



5



7,4 %



-80,0 %



Renault Trucks



1



2,9 %



6



8,8 %



-83,3 %



DAF



-



-



1



1,5 %



-100,0 %



Volkswagen



-



-



1



1,5 %



-100,0 %



Total



34









68









-50,0 %



I tabellen nedenfor kan man se fordelingen af nyregistrerede lastbiler i januar i år sammenlignet med januar sidste år - og den procentvise frem- eller tilbagegang.Her på transportnyhederne.dk vil vi i forbindelse med januar-statistikken fra De Danske Bilimportører pege på, at der på nuværende tidspunkt er alt for tidligt at spå om, hvordan markedet vil udvikle sig i 2017. Der skal tal fra flere måneders nyregistreringer til, hvis der skal være en smule fornuft i at komme med et bud på udviklingen på markedet for lastbiler i den tunge ende.

(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.