Svensk sideloader-producent dominerer verdensmarkedet

Tirsdag 7. februar 2017 kl: 12:49

Bengt-Olof Hammar ved siden af SL30-prototypen fra 1975, som var i drift indtil for et par år siden.

Af: Mikael Friis - journalist og sideloaderchauffør Artiklens forfatter på arbejde med en sideloader i 1985.



















Nye løsninger i takt med kundekrav

Kendetegnende for Hammar Maskin AB er en vilje til at udvikle nye løsninger i takt med kundekrav og tekniske muligheder. Listen over sideloader-modeller er lang, men fælles for dem alle er en udbredt anvendelse af standardkomponenter i nye kombinationer. Det har gjort det muligt at bygge videre på den første SL30-prototype, som Bengt-Olof Hammar stadig har stående på pladsen bag fabrikken, til dagens omfattende program af fleksible sideloadere til snart sagt enhver anvendelse.





Den obligatoriske test af alle nye sideloaders inden levering med løft af mindst 30 ton.













Bengt-Olof Hammar kan (eller vil ) ikke sætte præcist tal på den samlede Hammar-produktion siden etableringen i 1974, men et forsigtigt slag på tasken er op mod 7.000. Lige siden starten er den overvejende del af produktionen gået til eksport, og i dag afsættes 90-95 procent af produktionen uden for Sverige. Af konkurrencehensyn er Bengt-Olof Hammer heller ikke meget for at sætte tal på den nuværende produktion, men han er ikke fuldstændig afvisende, da transportnyhederne.dk’s udsendte gætter på omkring 300 enheder om året.





- Det globale sideloadermarked er meget specialiseret. Derfor er det svært at få samlede ordrer på mere end 5-10 enheder ad gangen, fortæller Bengt-Olof Hammar og fortsætter:





- Det betyder, at salgsarbejdet er meget krævende, så vi har en salgsorganisation på i alt otte sælgere inkl. mig selv, der dækker hele verden. Vi sælger stort set kun direkte her fra hovedkontoret til slutbrugerne, men vi har etableret egne serviceorganisationer på vores største markeder.





Fjerne markeder og mere lokalt

Sideloadermarkedet er især stort på så fjerne markeder som Australien og New Zealand, Malaysia og USA. Hammar er også uhyre stærk i Europa, herunder især Norge og England.





Artiklens forfatter på arbejde med en sideloader i 2004.























Hammar Maskin AB benytter den seneste robot-, laser- og svejseteknologi i produktionen. Alle kraner produceres i Olsfors, mens mange chassiser produceres lokalt rundt omkring i verden efter Hammars specifikationer. I Olsfors råder Hammar over i alt 13.700 kvadratmeter produktionsfaciliteter med pladebearbejdning, robotsvejsning, sandblæsning, lakering, montering, reservedelslager samt administration. I alt ca. 100 medarbejdere udgør rygraden i virksomheden, der strutter af virkelyst og selvtillid.





Højdepunkter i Hammar Maskin AB’s historie

2015: Hammar 130-serien lanceres, en letvægts model med unikke egenskaber som bl.a. tre-krans konfiguration

2014:Hammar 140-serien lanceres som ny letvægtsmodel for clip-on montering på eksisterende containerchassis

2014: 40-årsjubilæum

2013: En ny hal for laser-skæring indvies og fordobler kapaciteten!

2012: Verdens første sideloader med kapacitet til at stable to containere i dybden, Hammar Mega Reach lanceres

2011: Hammar præsenterer verdens stærkeste sideloader, en Hammar 157 H, der løft 60 tons!

2010: Hammar 155-serien lanceres

2009: 35-års jubilæum

2008: Hammar sideloader nr. 500 leveres i Australien og nr. 250 leveres i Malaysia. Verdens første sideloader med 48 tons løfteevne lanceres. Monteringshallen i Olsfors udvides med yderligere ca. 1.000 m2, og det samlede produktionsareal udgør nu 12.700 m2.

2006: Datterselskabet Hammar Lift Inc. oprettes i USA med egen chassisproduktion og salgsorganisation.

2005: Investering i en automatisk 3D laserskærer med egen hal. Hammar udvikler og patenterer verdens første sideloader med gooseneck-chassis til transport af 9'6" Highcube containere og lanceres på markeder med begrænset totalhøjde

2003: Hammar Malaysia etableres med egen produktion og stærk serviceorganisation. Hammar 180-serien lanceres

2002: Fabrikken i Olsfors udvides med yderligere 2.000 m2 for at øge produktionskapaciteten

1999: 25-års jubilæum, HAMMAR sideloader nr. 100 leveres til Norge

1998: Hammar New Zealand Ltd etableres. Fabrikken i Sverige udvides med eget sandblæseri og malerafdeling. Hammar 190-serien lanceres.

1997: Hammar lancerer verdens første sideloader til 48’ containere

1996: Fabrikken i Olsfors udvides med yderligere 2.000 m2

1995: Hammar Australia Pty Ltd etableres

1992: Triolift i Göteborg overtages og flyttes til Olsfors

1990: Hammar 160-seriens lanceres som en direkte efterfølger til den oprindelige SL30-serie

1988: Hammar lancerer verdens første sideloader til 45’ containere

1987: Hammar 150-serien lanceres. Modellen er stadig Hammars mest højtydende model og udvikles løbende

1985: Virksomheden flytter til større lokaler ved Olsfors

1984: Hammar leverer 10 sideloadere til US Army

1981: Hammar Maskin AB overtager Kalmar LMV’s produktion af sideloadere

1980: Den første Hammar sideloader til aflæsning på begge sider samt stabling af containere lanceres

1979: Hammar leverer 11 sideloadere til Volvo. Fabrikken i Olsfors udvides

1976: Hammar SL20 BH til montering på forvogn lanceres

1974: Bengt-Olof Hammar designer sin første sideloader, SL30S modellen. Hammar Maskin AB etableres og fire sideloadere bygges, hvoraf nr. 3 som den første går til eksport til Norge.



Interesserede kan nedenfor se nogle videoklip om Hammar-sideloadere i funktion.







Den klassiske Hammar 151 S i aktion.







En Hammar 155 Mega transfer i aktion.







En Hammar 195 HA Mega Reach i aktion.





