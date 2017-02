Kommunalt busselskab startede på forkert grundlag

Onsdag 8. februar 2017 kl: 08:00

Løn skal efterbetales

Horsens Kommune er overrasket

Af: Redaktionen I maj 2014 gik Østbirk Turist A/S konkurs. Selskabet havde indtil da varetaget buskørslen i Horsens Kommune, som derefter valgte selv at stå for busdriften. Inden for et døgn efter konkursen købte Horsens Kommune busserne fra Østbirk Turist A/S via en mellemmand. Derefter ansatte kommunen – stadig inden for et døgn - alle chaufførerne på ringere vilkår og overtog selv kørslen med blandt andet handicappede børn og unge. Det skriver Fagbladet 3F.Men den går ikke altså ikke. Arbejdsretten har afgjort, at det ikke var en handel med et konkursbo, men en virksomhedsoverdragelse.Arbejdsrettens afgørelse betyder, at chaufførerne nu skal have efterbetalt løn. Når det er en virksomhedsoverdragelse, er den nye ejer ifølge virksomhedsoverdragelsesloven nemlig forpligtet til at fortsætte med den samme overenskomst som den tidligere arbejdsgiver og må ikke forringe vilkårene.- Kommunen forsøgte at skjule, at der reelt var tale om en virksomhedsoverdragelse ved at bruge en autoforhandler fra Padborg, der som mellemmand på papiret overtog minibusserne, før kommunen købte dem. Men den gik heldigvis ikke, og Arbejdsrettens afgørelse kan ikke ankes, siger forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe, Allan Andersen, til Fagbladet 3F og peger på, at der er et større lønefterslæb, der skal rettes op på.Chef for Service og Beredskab i Horsens Kommune, Jørgen Brock, siger til Fagbladet 3F, at kommunen er overrasket over afgørelsen i Arbejdsretten.- Vi er uenige i afgørelsen, men vi retter ind. Lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvilke lønkrav der er for chaufførerne, så vi kan få det bragt i orden, siger Jørgen Brock til Fagbladet 3F.