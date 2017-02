Transportskolerne vil uddanne mentorer

Tirsdag 7. februar 2017 kl: 10:09

EUC Lillebælt står klar



Mentor – hvad er det?

Af: Redaktionen Efterhånden er det alment kendt, at transportbranchen har brug for nye kræfter til at tage over, når størstedelen af de ældre chauffører snart går på pension. Derfor er budskabet fra Transporterhvervets Uddannelser, at virksomhederne må blive bedre til passe godt på de unge lærlinge, som kommer ind i transportbranchen. Det skriver TUR, Transportbranchens Uddannelser.Som et led i at hjælpe virksomhederne med at tage bedre hånd om de unge, der begynder i branchen, er der oprettet et nyt AMU-kursus med navnet Transportbranchens mentoruddannelse.- Vi har sammensat det nye AMU-kursus, fordi vi kan se, at nogle transportvirksomheder har brug for at blive klædt bedre på til at tage sig af de lærlinge, der har valgt at gå ind i branchen, fortæller sekretariatschef i TUR, Hans Christiansen.Erfaring viser, at en mentorordning kan være det, der afgør, om virksomheden får succes med lærlingeforløbet. Indtil videre er der otte transportskoler, som udbyder AMU-kurset. En af dem, der står klar, er EUC Lillebælt i Fredericia:- På Transportbranchens mentoruddannelse retter vi undervisningen mod transportvirksomheder, og tager udgangspunkt i, hvordan virkeligheden ser ud i transportbranchen. Derfor er uddannelsen fuld af konkrete eksempler på løsninger, deltagerne kan tage med hjem og bruge i hverdagen sammen med lærlingen og ledelsen, forklarer Henrik Helios, som er uddannelseschef for transportområdet på EUC Lillebælt.Som regel er deltagerne på Transportbranchens mentoruddannelse medarbejdere, som har en hverdag sammen med en eller flere lærlinge. Det kan enten være som daglig leder, lærepladsansvarlig eller som en udvalgt kollega, der er særlig opmærksom på at lærlingene trives. Dog har de alle sammen det tilfælles, at de kommer fra transportbranchen, og derfor har de god mulighed for at sparre og udveksle erfaringer.At være mentor handler om at støtte en lærling igennem uddannelsen både med faglige, sociale og personlige emner, men mest af alt handler det om personligt engagement og opbakning fra ledelsen.- Mange transportvirksomheder har travlt med kunder, kørsler og tykke ordrebøger, så vi ved, at det kan være svært for dem at skabe tid til den nye lærling. Men hvis virksomheden har udpeget en mentor, som brænder for at være en god kollega og hjælpe et ungt menneske godt på vej, så er der ikke så er det ikke så svært længere. Men det kræver, at man får fastsat nogle strukturer, som mentoren kan arbejde inden for, uddyber TURs sekretariatschef.Læs mere på www.tur.dk.