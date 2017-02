Antallet af nye lastbiler kørte tilbage i januar

Mandag 6. februar 2017 kl: 19:45

Af: Redaktionen Den vurdering gælder for både lastbiler over 24 tons totalvægt, lastbiler mellem 16 og 24 ton og lastbiler under 16 ton totalvægt.Et fald i januar ændrer ikke ved De Danske Bilimportørers forventninger til et stabilt marked for de næste måneder.- Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år. Vi ser fortsat et betydeligt transportbehov og dermed efterspørgsel efter nye vare- og lastbiler.’ siger Gunni Mikkelsen, der er administrerende direktør hos De Danske Bilimportører.





(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)

