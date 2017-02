VOLVO TRUCKS HAVARIKOMMISSION ADVARER:: Moderne nødbremsesystemer svigter med dårlige trailere

Moderne nødbremsesystemer svigter med dårlige trailere

VOLVO TRUCKS HAVARIKOMMISSION ADVARER:

Mandag 6. februar 2017 kl: 12:21

En ulykke med en lastbil i Aarhus. Det er ulykker som denne, Volvo's havarikommission eksempelvis interesserer sig for - og rejser efter for at undersøge. (Foto: Jesper Christensen)

Skidt for sikkerheden på trods af lovkrav



Hyppige trailerskift



Fakta om Volvos havarikommission:

Det er Volvo’s vision at reducere antallet af ulykker med Volvo-køretøjer til 0. Derfor har Volvo oprettet sin egen havarikommission, der analyserer de underliggende årsager, data, menneskelig adfærd og konkrete ulykker med Volvo-køretøjer i trafikken. Kommissionen består af en operationel gruppe, en statistik-gruppe, og en gruppe, der udvikler nye metoder til at vurdere nuværende og fremtidige sikkerhedssystemer

Hvert år besøger Volvo’s havarikommission ulykkessteder, indsamler og analyserer tilgængelige data samt udvikler nye ideer til forbedring af trafiksikkerheden

Af: Mikael Friis Carl Johan Almqvist, chef for Volvo Trucks havarikommission. (Foto: Mikael Friis)- Mange chauffører er ikke klar over, at nogle af de avancerede sikkerhedssystemer slet ikke virker, hvis der er fejl på traileren, siger Carl Johan Almqvist, der er chef for Volvo Trucks havarikommission.Advarslen kommer, da transportnyhederne.dk er på besøg hos Volvo Trucks i Göteborg og får en snak med Carl Johan Almqvist om Volvos trafiksikkerhedsarbejde.- At et meget stort antal europæiske trækkere passer som hånd i handske med et endnu større antal trailere er godt for fleksibiliteten på transportmarkedet, men det udgør desværre også en fare for trafiksikkerheden, påpeger Carl Johan Almqvist.Faren opstår, når en chauffør spænder kobler sin trækker under en trailer og overser eller negligerer advarslen i instrumentpanelet om en defekt på trailerens bremseelektronik. Traileren kan måske stadig bremse, men fejl på trailerens elektronik sætter trækkerens nødbremsesystem ud af funktion.- Det er nu blevet et lovkrav, at der skal være automatisk nødbremsesystem (AEBS - Advanced Emergency Braking System) på nye lastbiler og vogntog. Systemet skal automatisk nødbremse køretøjet, hvis chaufføren er uopmærksom og for eksempel overser en forhindring eller en stillestående kø foran køretøjet, forklarer Carl Johan Almqvist.Mange store vognmands-, transport- og speditionsvirksomheder råder over enorme flåder af standardtrailere, som trækkes rundt på de europæiske lande- og motorveje. Det betyder, at chaufførerne ofte skifter trailer og derfor måske ikke tager ejerskab for sikkerheden. Chaufføren glemmer måske at indberette fejl til trailerens ejer eller ved måske ikke, hvem der er ansvarlig for at servicere og reparere traileren. Den kan måske stadig bremse tilfredsstillende ved normal kørsel og forbliver i normal drift, men når der er brug for nødbremsesystemet, går det galt.- Lastbilproducenter og myndighederne har stort fokus på at udvikle og implementere moderne sikkerhedssystemer på tunge køretøjer, men det er dog skønne spildte kræfter, hvis de ikke fungerer efter hensigten. Det kan føre til tragiske ulykker og måske dødsfald i trafikken, så hos Volvo Trucks opfordrer vi alle chauffører og vognmænd til at tage advarsler om defekt bremseelektronik på trækkere og vogntog meget alvorligt, siger Carl Johan Almqvist.Interesserede kan se mere om Volvo’s havarikommission