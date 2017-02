Mekanikere dyster om at være bedst

Mandag 6. februar 2017 kl: 10:06

Jan Egegaard Jensen, kompetenceudviklingschef hos Renault Trucks Danmark.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Formålet med RTEC - RTEC står for Road To Excellence Championship - er at udvikle kompetencerne yderligere i Renault Trucks’ autoriserede netværk og ikke mindst fremhæve den høje ekspertise, der findes blandt medarbejderne. Udover chancen for at blive verdens bedste Renault Trucks servicemarkedsteam, så er det også en enestående mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser.Det er anden gang, konkurrencen kører. Men det er første gang, der er danske hold blandt deltagerne - i alt 16 hold fra det danske forhandlernetværk er tilmeldt konkurrencen og skal dermed dyste med hold fra de 48 andre lande, der med med i konkurrencen.- Det er rigtig positivt, at vores Renault Trucks netværk i Danmark nu er så etableret, at vi kan være med i konkurrencen og fremvise vores tekniske ekspertise og den høje kvalitet i det arbejde, vi laver på værkstederne hver dag, siger Jan Egegaard Jensen, der er kompetenceudviklingschef hos Renault Trucks Danmark.Konkurrencen består af tre dele: to teoretiske dele og så en sidste praktisk udfordring, hvor der arbejdes direkte på et køretøj. De teoretiske spørgsmål er udviklet til at teste deltagernes tekniske evner, kendskab til Renault Trucks’ værktøjer og procedurer samt deres tilgang til kunderelationen. De 24 bedste hold i verden går videre til finalen i Lyon i maj, hvor de skal deltage i en praktisk prøve i realistiske værkstedsomgivelser.