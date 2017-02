620 grise måtte finde en anden transportør

Fredag 3. februar 2017 kl: 11:30

Af: Redaktionen Tirsdag den 31. januar standsede Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi et polsk vogntog, der kørte med 620 grise. En uge forinden var samme vogntog blevet standset og kontrolleret. Efterforskning indikerede at der var blevet snydt med køre- og hviletiden. Den mistanke blev bekræftet i tirsdags, da en tekniker kunne konstatere, at kontrolapparatet, som blandt andet måler køre- og hviletiden, var blevet forsynet med fjernbetjent udstyr, der kan manipulere med målingerne.Det polske vogntog blev tilbageholdt og grundigt undersøgt, hvorefter det fjernbetjente udstyr blev afmonteret. For at få frigivet lastbilen måtte vognmanden betale 150.000, ligesom han også måtte betale for afmonteringen, så lastbilen kunne køre derfra i lovlig stand.De 620 grise måtte returneres til afsender, og blev efterfølgende sendt af sted med et andet vogntog.Sydøstjyllands Politi fremhæver, at de 150.000 kroner, som den polske vognmand måtte indbetale for at få sin lastbil igen, skal betragtes som et depositum. Efterfølgende kommer der et retsmøde, hvor lastbilens chauffører sigtes for manipulation og overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne med henblik på at fådem idømt bøder og frakendt førerretten.













© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.