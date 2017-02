Vognmand i Egtved-pigens hjemby har fået ny Scania

Fredag 3. februar 2017 kl: 10:22

Vognmand Aksel Biltrup og chauffør Allan Jessen foran den nye Scania R 500.

Af: Redaktionen Vognmand Aksel Biltrup, der driver AB Handel ApS, skal bruge den nye tre-akslede trækker til at spænde for en tanktrailer til transport af mælk og valle.Den nye trækker har en 13-liters motor på 500 med et SCR-system til efterbehandling af udstødningsgasserne og Opticruise gearskiftesystem.Trækkerenen er opbygget med fuld dørk plade, torpedolygter, lyskasse og med bagende med dobbelte baglygter.AB Handel har tegnet aftale med Scania om elektronisk og automatisk indsamling og opbevaring af fartskriverdata fra virksomhedens chauffører og køretøjer. Med Scania’s system går det automatisk, så chauffører og virksomhed ikke skal overføre manuelt eller opbevare de vitale data.