Stiholts første Scania S 500 kørte til Thisted

Torsdag 2. februar 2017 kl: 16:09

Af: Redaktionen Premiere-bilen blev en S 500 A6x2, der er sat i drift på kørsel til Vestlandet i Norge for Blue Water. Til Norgeskørsel sværger mange vognmænd til Scania’s V8'ere, men Carsten Gøttrup, der selv er styrmand på den nye S 500, er overbevist om, at Scanias 6-cylindrede rækkemotor på 500 hk er det rigtige valg til vogntog med 48-50 ton totalvægt - både af hensyn til brændstoføkonomi, egenvægt, serviceomkostninger med mere.Carsten Gøttrup har valgt det høje S-førerhus med fladt gulv af hensyn til komforten. Udstyrslisten er lang og omfatter foruden Scanias normale komfortudstyr, læderindtræk mv. også airbag i rattet af hensyn til chaufførsikkerheden. Bilen er foruden de obligatoriske AEB-nødbremsesystem og LDW-sporassistent også udrustet med ACC afstandsradar, der holder sikker afstand og afpasser hastigheden til de forankørende.Bilen er leveret færdiglakeret fra fabrikken med sideskørter, skammel med videre. Stiholt i Thisted har suppleret opbygningen med fuld alu-dørk, beskyttelsesplade bag på chassiset samt afskærmninger mellem træk- og bogiehjul, og Skiltepartner i Thisted har stået for den elegante udsmykning.Stiholt-sælger Lars Pedersen fra Thisted-afdelingen har både leveret bilen samt rådgivet omkring den 10-årige serviceaftale med en maksimumgrænse på 1.200.000 kilometers kørsel, som Carsten Gøttrup har tegnet på sin nye bil.