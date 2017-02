Horsens-vognmand har fået de først af årets lastbiler

Torsdag 2. februar 2017 kl: 12:13

Den sorte Scania

Scania R 450 A6X2/4 NA

R 20 H førerhus.

Gearkasse: GRS905

Bagtøj: R 780

Affjedring: Fjedre/luft.

Fabriksopbygget

Scania R 500 A6X2/4 NB

R 20 H førerhus.

Gearkasse: GRS905R

Bagtøj: R 780

Affjedring: Fuld luft.

Opbygget med hydraulikanlæg

Af: Redaktionen De nye lastbiler er opbygget med både hydraulikanlæg og komplet aludørk.Der er tilknyttet en skræddersyet service- og reparationsaftale til begge biler. Det betyder, at lastbilerne bliver kaldt til service, når de elektroniske data fortæller, at der er behov for det og ikke, som tidligere, periodisk.Om bilerne:Den hvide ScaniaSvend Munding Transport, der tilbyder transport og distribution af temperaturfølsomt gods, distribution af øvrige fødevarer samt håndtering af møbler, etablerede sin forretning 15. februar 2007.