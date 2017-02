Vognmandsforretning løfter nye opgaver med mobil tårnkran

Torsdag 2. februar 2017 kl: 11:20

Af: Redaktionen Tårnkranen er fra den hollandske kranproducent Spierings Mobile Cranes, der er lidt af en mobil mastodont, kørte fornyligt ind på pladsen hos Tvis Vognmandsforretning. Spieringskranen er en kombination af en mobilkran og en stationær tårnkran, man kan se på mange byggepladser. På 30 minutter kan den foldes ud fra noget, der ligner en lastbil, til en solidt plantet kran, der skyder 40 meter lodret op i luften og rækker 60 meter vandret ud.



- Kombinationen af mobilitet, enorm styrke og stor rækkevidde er unik og noget, som mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen efterspørger. Spieringskranen er god på byggepladser med begrænset plads, og vi kan køre den ind i gader i storbyer og løfte byggematerialer over taget og om i gården. Ude på 60 meter kan den løfte 1.700 kilo - det er rigtig meget, siger Preben Sørensen, der er direktør i Tvis Vognmandsforretning A/S.





En komplet palette af kraner

Med tilføjelsen af Spieringskranen råder den vestjyske transport- og logistikvirksomhed over en bred palette af kraner til de mange kunder i bygge- og anlægsbranchen. Størrelsen efter den store Spieringskran er firmaets mobilkraner, herefter kommer de mange lastbilkraner og sidst de ekstremt fleksible minikraner af mærket Jekko.





- Spieringskranen supplerer vort koncept om at tilbyde totalløsninger til vore kunder perfekt, og vi har store forventninger til efterspørgslen - blandt andet fra virksomheder, der arbejder med facademontering. Jeg er glad for, at vi nu kan løfte alle typer af kranopgaver og dermed øge samarbejdet med eksisterende kunder samt servicere helt nye kundegrupper, siger Preben Sørensen.





Spieringskranen har selv ballast med på bilen og kan køres og opstilles af én mand på 30 minutter. Tre medarbejdere i TVIS Vognmandsforretning har modtaget grundig undervisning hos producenten i Holland.





Løser umulige opgaver

Det er blot halvandet år siden, at Tvis Vognmandsforretning erhvervede sig agenturet for Jekko’s minikraner, og udvalget af kraner er dermed blevet markant udvidet inden for de seneste år. Responsen fra de mange kunder har været overvældende positiv.





– Vi går altid efter det bedste materiel, og Spierings og Jekko er det bedste på markedet i hver sin ende af skalaen. Når kunderne først prøver Jekko’s minikraner, vil de ikke bruge andre - de får simpelthen mere fra hånden. Kranerne gør det muligt at løse nogle næsten umulige opgaver, da de fylder mindre, når længere og kan løfte mere end konkurrenterne på markedet. Samtidig har de støtteben, der kan stabilisere kranen selv under dårlige pladsforhold, siger Preben Sørensen.





Minikranerne kan løfte op til 7,5 ton og har en rækkevidde op til 27 meter med hydraulisk flyjib.





Tvis Vognmandsforretning er specialiseret i transport, montage- og opstillingsarbejde inden for byggeindustrien. Virksomheden, der har lokationer i Aulum, Fredericia og Greve, har næsten 30 års erfaring i branchen og leverer landsdækkende kranservice og skræddersyede totalløsninger.





