Dommer sender vognmand i fængsel

Torsdag 2. februar 2017 kl: 10:27

Af: Jesper Christensen Ud over fængselsstraffen og bøden på de 919.500 kroner har Retten i Horsens også besluttet, at manden skal fratages sit kørekort i seks måneder og retten til som transportleder at drive virksomhed med godskørsel i tre år.Den 39 årige vognmand - Michael Klausen fra Klausen Transport og Spedition Aps, der er gået konkurs - blev fundet skyldig i en sag, hvor han var tiltalt for 21 brud på køre- og hviletidsreglerne og for at medvirke til, at firmaets chauffører også har overtrådt køre- og hviletidsreglerne.Ifølge anklageskriftet stod vognmanden bag organiseret snyd med de personlige førerkort , som en chauffør skal bruge i lastbilers (og bussers) fartskrivere, så de kan registrere køre- og hviletiderne.Vognmanden stod også tiltalt for en ulovlig form for aflønning af chaufførerne. Aflønningsformen var baseret på, hvor mange kilometer den enkelte chauffør kørte plus, hvor meget gods han kørte med. Aflønning på akkord, der baserer sig på kørte kilometer og transporteret mængde gods, er i strid med gældende regler for aflønning på transportområdet, da de kan tilskynde eller presse den enkelte chauffør til at se stort på køre- og hviletidsreglerne og reglerne for, hvor meget man må læsse på bilerne - begge dele udgør en risiko for trafiksikkerheden.Syv chauffører, der stod tiltalt i samme sag, er blevet idømt betingede domme på mellem 20 dage og fire måneders fængsel - derudover er de også blevet idømt bødestraffe og frakendelse af førerretten.









- Der er udmålt nogle meget høje bøder i denne sag. Når man ser på fængselsstraffene, skal man huske, at der kun er 6 måneder i strafferammen. Set i det lys er der tale om nogle meget alvorlige straffe, der viser sagens alvor, siger specialanklager Pernille Moesborg hos Sydøstjyllands Politi.





- Den daglige leder af vognmandsvirksomheden var tiltalt personligt i mere end 330 forhold for både for selv at have overtrådt reglerne og forat have medvirket til alle chaufførernes overtrædelser. For hans vedkommende fandt domsmandsretten, at der var tale om særdeles skærpende omstændigheder og anvendte bestemmelsen om, at strafferammen kan udvides.







De dømte har endnu ikke taget stilling til, om de vil anke Rettens afgørelser til Landsretten.

Eksportchauffør

På al eksportkørsel bliver der efter overenskomst aflønnet efter antal km. Det falder måske væk nu hvis det er ulovligt. Det er vel også en form for akkord aflønning.

Kenn Svendsen

Storegade 78

3700 Rønne

02-02-2017 12:36:52