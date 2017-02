Vognmand giver den fuld skrald

Onsdag 1. februar 2017 kl: 23:00

Scanias salgschef John Schultz (tv) med koncern-driftschef hos Reconor, Søren Eriksen. City Container A/S er et selskab under Reconor A/S.

Af: Redaktionen Serviceløsningerne omfatter eksempelvis også en skræddersyet service- og reparationsaftale, hvor Scania sørger for at indkalde lastbilerne, når de har behov for det, en udvidet drivlinedækning i ti år, som sikrer en velfungerende drivline, og automatisk fartskriverservice, hvor Scania sørger for at overføre og opbevare data.- At leve op til de høje krav inden for affaldskørsel kræver, at alle drivlinekomponenter er robuste og holdbare samt har en høj driftssikkerhed og en længere levetid. I en travl hverdag er det rart, at City Container kan fokusere på forretningen, mens Scania kan tage sig af den optimale drift af lastbilerne, siger koncern-driftschef Søren Eriksen hos Reconor, hvor City Container er et datterselskab.De to nye Scania, som skal køre skal køre med byggeaffald i Storkøbenhavn, er udstyret med det automatiske gearkassesystem Opticruise og retarder plus en række sikkerhedsudstyr, som er med til at begrænse trafikulykker. Det gælder de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem har City Container investeret i ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende.De to nye lastbiler er en Scania P 410 og en Scania G 450. De er bygget meget korte, da de skal køre med byggeaffald i små områder i København. Bilerne er opbygget hos Sawo med hydraulisk udskydelig kofanger, så de kan køre med seks meter kasser. Containerhejset er et 21 ton kroghejs fra Multilift/Sawo med combi lock og hurtig tip.