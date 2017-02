Østrigs kranproducent overtager sin danske importør og forhandler

Onsdag 1. februar 2017 kl: 17:50

Af: Redaktionen Stiholt Holding A/S, der hidtil har været ejer af forhandlingen, fortsætter uændret med sine øvrige aktiviteter. Den daglige ledelse af Palfinger Danmark A/S vil også fremadrettet blive varetaget af administrerende direktør Jens Kristoffersen.- Opkøbet sikrer et stabilt og langsigtet ejerskab i et for Palfinger vigtigt marked, siger direktør Jens Kristoffersen.Palfinger Danmark har importeret og forhandlet Palfinger kraner i over 20 år. Selskabet har omkring 20 ansatte, som fra to adresser i Danmark primært sælger, og i København servicerer, lastbilmonterede kraner, kraner til skovbrugs- og genvindingsindustrien, samt kroghejs.







- Danmark er et højt udviklet marked for dette udstyr, og der forventes en fortsat stabil vækst i markedet, siger Jens Kristoffersen.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.