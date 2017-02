Truck of the Year kører ind på transportmessen i Herning

Onsdag 1. februar 2017 kl: 17:14

(Foto: Jesper Christensen)

Af: Redaktionen Efterspørgslen fortsætter og flere nye udstillere har meldt sig klar til transportmessen.



- For MCH er det vigtigt at skabe en god oplevelse for de besøgende på Transport 2017. Vi har derfor haft fokus på at leve op til den forventning, som man har, når man besøger messen. Den kan vi kun leve op til i samarbejde med udstillerne, og derfor er vi taknemmelige for den enorme opbakning. Som besøgende kan man uden tvivl se frem til en af de flotteste transportmesser nogensinde, siger projektleder Betina Engholm, MCH.





Sidste gang, der var transportmesse i Herning - i marts 2015 - valgte Scania messen fra. Scania markderede sig dog i Herning med et Åbent Hus-arrangement hos den lokale Scania-forhandler i samme weekend som transportmessen.





Men i år kører Scania med de øvrige tunge lastbilmærker på det danske marked inden for portene, hvor Scania blandt andet udstiller Truck of the Year 2017 - den nye S-serien, der er den første i en række af nye modeller, som inden for de kommende år lanceres på markedet.





- Vi er glade for at kunne præsentere Truck of the Year for vores kunder på transportmessen i Herning. S-serien er ikke alene udviklet materielt, hvor hver enkelt del er gennemtænkt på ny. Den er i høj grad også udviklet med henblik på effektivisering for kunden. Digitaliseringen er integreret, så kunden hele tiden sikres maksimalt udbytte for sin investering, siger administrerende direktør Janko van der Baan, Scania Danmark A/S.





Scania Danmark A/S deltager også på Busmessen, der gennemføres i tilslutning til Transport 2017 i dagene 23.-25. marts i MCH Messecenter Herning.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.