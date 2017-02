Carvi Transport får et eksemplar af årets lastbil

Onsdag 1. februar 2017 kl: 11:42



Med i handlen følger en tilpasset service- og reparationsaftale, som betyder, at Carvi vil blive kontaktet af Scania-værkstedet i Ishøj, når den nye lastbil har behov for service, samt en udvidet drivlinedækning (Drivline+) gældende i fire år.







Ejer Thomas Dorn fra Carvi Transport ønskes tillykke med den nye Scania S 410 af salgskonsulent Jes Cramer-Petersen, Scania Danmark























Med i handlen følger en tilpasset service- og reparationsaftale, som betyder, at Carvi vil blive kontaktet af Scania-værkstedet i Ishøj, når den nye lastbil har behov for service, samt en udvidet drivlinedækning (Drivline+) gældende i fire år.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vognmand Thomas Dorn, Carvi Aps har valgt at lade det komme an på en prøve. Han har med 16 Scania’er i flåden god erfaring med Scania, og har et godt samarbejde med Scania i Ishøj.Den nye Scania S 410 skal køre stykgods mellem København og Kolding. Den er udstyret med det automatiske gearkassesystem Opticruise og retarder. Den er også forsynet med sikkerhedsudstyr, som er med til at begrænse trafikulykker - eksempelvis de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem, har Thomas Dorn investeret i ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende.Indvendig er førehuset indrettet med sort læder og Premium-sæde med armlæn, varme i sæde og ryglæn samt Premium-radio, Bluetooth og navigation.