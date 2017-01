Politikere løfter loftet for dobbeltuddannelse

Af: Redaktionen I efteråret besluttede et flertal i Folketinget - den daværende V-Regering, Danske Folkeparti, Konservative og Socialdemokraterne - at gøre det vanskeligere at tage to uddannelser.









Den beslutning blev kritiseret og nu har politikerne ændret på reglerne.









Det er dog muligt at begynde på en række udvalgte uddannelser, inden der er gået seks år. Typisk uddannelser, hvor der er lav arbejdsløshed.









her: Hvilke uddannelser, det aktuelt drejer sig om, kan man se









