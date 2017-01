De bedste MAN-folk fik priser

Mandag 30. januar 2017 kl: 09:55

De tre vindere. Erik Christiansen, MAN Esbjerg, Søren Nybroe, MAN Aarhus samt Kenneth Hansen, H.E. Jørgensen A/S.

Årets MAN sælger 2016



Årets MAN løve 2016



Af: Redaktionen Med vægten lagt på kundetilfredshed og udvikling i markedspotentialet, som de to vigtigste af 10 måleparametre, blev det MAN’s store forhandler på Sydsjælland, H.E. Jørgensen A/S, der løb med æren om at vinde ”Årets MAN Pris 2016".Hos MAN blev det med stor tilfredshed noteret, at netop H.E. Jørgensen A/S blev vinder af den fornemme titel. H.E. Jørgensen A/S er altid med i top, som en af MAN's mest professioneller og dygtige forhandlere.Ved en samlet vurdering af salgsindsatsen i 2016, blev salgskonsulent Erik Christiansen, MAN Esbjerg, for andet år i træk kåret som årets sælger. Det vidner om stort engagement og stor indsigt i lokalmarkedet, når man to år i træk kan vinde titlen som årets sælger.Titlen går ikke nødvendigvis til den sælger, der sælger flest lastbiler. Det er baseret på et mix af salgsindsatsen til både nye og gamle kunder, inklusiv evnen til at få både finansieringspakker og serviceaftaler m.m. med, som en del af den samlede transportpakke til kunden.Som et symbol på kraft og styrke, indgår Büssing løven, som en del af MAN koncernens identitet. At vinde den prestigefyldte titel som Årets MAN løve handler om at have gjort en ekstraordinær indsats og om at leve op til MANs kerneværdier, som handler om respekt, holdånd, beslutsomhed, kundefokus og integritet.



Titlen som ”Årets løve 2016” blev tildelt til salgschef Søren Nybroe, MAN Aarhus, der på bedste vis demonstrerede de værdier, som titlen lægger op til.



















