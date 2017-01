Uddannelsesorganisation åbner uddannelsescenter i Køge

Fredag 27. januar 2017 kl: 12:11

- Vi glæder os til at starte i Køge den 30. januar, siger Bo Bay Hougaard, der er Dekras administrerende direktør i Region Sjælland.

Af: Redaktionen - Der er fortsat stor mangel på chauffører og for at være tilgængelige for vores kunder, er det planen at åbne flere uddannelsescentre i løbet af de kommende år, siger Dekra’s administrerende direktør i Region Sjælland, Bo Bay Hougaard.- Centret i Køge er et led i en strategi om fortsat ekspansion, som sigter på, at vi får den bedst mulige geografiske dækning i regionen og at vores Jobgaranti-koncept for alvor kan få vinger i Region Sjælland, siger han videre.



De øvrige sjællandske uddannelsessteder befinder sig i Brøndby, Hillerød og Næstved. Sidstnævnte blev en del af sammenslutningen for i oktober 2016.





Lejemålet i Køge blev overtaget 1. januar, og de første elever begynder på et seks uger langt lastbil- og buschaufførkursus 30. januar. Herefter startes hold hver tredje uge, hvilket sikrer, at der hver uge starter en chaufføruddannelse i ét af Dekras uddannelsescentre på Sjælland.





- Der er allerede 12 tilmeldte på det første seks-ugers hold, hvilket giver en god start for det nye center, siger Bo Bay Hougaard.





Mandag 6. februar starter desuden et hold bus- og lastbilchauffører på et lovpligtigt fem-dages efteruddannelsesforløb. Her er der ny kursusstart hver 14. dag.





Fokus på energirigtig kørsel

Vognparken i Køge vil bestå udelukkende af moderne køretøjer med avancerede overvågningssystemer, som gør skolen i stand til at overvåge kørslen.





- Det gør det muligt for os at fokusere på energirigtig kørsel allerede fra første kursusdag, siger Bo Bay Hougaard og peger på, at ud over at køre energieffektivt lærer chaufførerne som sidegevinst at køre mere roligt og forudsigeligt, hvilket giver en behageligere kørsel, som igen er mere sikker og giver færre skader.





- Jeg er glad for at have Lilli Larsen og Henrik Tørring i spidsen for vores energirigtige satsning i Køge. Begge har de erfaringen fra tidligere projekter og gør en forskel på dette område, siger Bo Bay Hougaard.





Uddannelsescentret er renoveret forud for åbningen, så lokalerne fremstår lyse med eget køkken og andre fællesfaciliteter samt nyt it-udstyr.





Skolen i Køge er en del af Dekra Danmark, som har uddannelsescentre i hele landet.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.