Nyt flis-træk til AH Handel & Transport

Fredag 27. januar 2017 kl: 12:03

Af: Redaktionen Forvognen er opbygget hos Højbjerg Maskinfabrik med et 24-tons Joab kroghejs, mens ppåhængsvognen er en tre-akslet containerpåhængsvogn fra NOPA i Stokkemarke. Hele trækket er lakeret af BL Lakering i Ringsted.AH Handel & Transport drives af Anders Jensen og hans far Henning ”Knast” Jensen. Virksomheden har specialiseret sig i koordinering og levering af store mængder flis og andet biobrændsel fra de sjællandske skove til varmeværker over det meste af Sjælland og Lolland-Falster.I lavsæsonen om sommeren bliver bilen også brugt til kørsel med blandt andet skrot til Sverige samt flis og bark retur.Den nye R 580 er en tilføjelse til vognparken, som også består en Scania R 520, som Nyscan leverede for ca. toethalvt år siden.Det er Nyscans salgskonsulent Thomas Sandahl, der har stået for handlen.