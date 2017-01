Små og mellemstore virksomheder viser større interesse i at øge eksporten

Fredag 27. januar 2017 kl: 11:58

Andre vigtige observationer:

Størstedelen af de eksporterende SMV’ere er steget i alle markeder, inklusiv i Storbritannien.

Der er størst sandsynlighed for at SMV’ere eksporterer i Tyskland

Europa forbliver det vigtigste eksportmarked for de europæiske SMV’ere, efterfulgt af USA.

Størrelsen af virksomheder, der eksporterer uden for de nævnte lande, oplever vækst på alle markeder på nær Italien og Storbritannien.

Af: Redaktionen Analysen - UPS European SME Exporting Insights - bygger på viden fra 12.815 ejere og direktører af små og mellemstore virksomheder - SMV’ere - i otte europæiske lande. Undersøgelsen viser, at flere af de mindre virksomheder vælger at eksportere for at opnå den ønskede omsætning i virksomheden. Ifølge den fjerde årlige undersøgelse er det netop disse SMV’ere, hvor eksporten stiger markant hurtigere end i andre virksomheder.Hovedårsagen til udsvinget i undersøgelsen skyldes, at Storbritannien tilbage i juni 2016 stemte for at træde ud af EU. Svarene til undersøgelsen var indsamlet både før og efter valget. Dette påvirkede små og mindre virksomheders tillid til deres eksportevner i tredje kvartal. Før ’Brexit’ svarede 36 procent af små og mindre virksomheder, at de forventede en stigning af deres eksport. Det ændrede sig markant efter afstemningen i juli, hvor det faldt til 20 procent.Modsat mærkede alle andre handelsmarkeder, som deltog i undersøgelse, en stigning i troen på eksport. Flere virksomheder forventede en stigning på 26 procent i andet kvartal til 33 procent i tredje kvartal.Afstemingen i juni, hvor et flertal blandt vælgerne stemte for, at Storbritannien skulle trække sig ud af EU, har påvirket landets position. Før var landet det andet mest eksportintensive land efter Tyskland, nu ligger de på en sjetteplads.- Flere af de små og mindre virksomheder, der eksporterer, har set en stigning i deres omsætning, hvilket har givet dem tillid til egne evner og er fortrøstningsfulde omkring virksomhedens fremtid, siger Nando Cesarone, der er President, UPS Europe.- 2016-undersøgelsen viser, at over halvdelen af de små eksportvirksomheder har oplevet en øget omsætning i løbet af de sidste tre år. Omvendt har kun 31% af de små virksomheder, som ikke eksporterer, oplevet en øget omsætning, fortsætter Nando Cesarone.Stadig flere SMV’ere eksporterer - markant visse steder. Disse virksomheder har kunne fremvise positive budgetter for deres pågældende markeder og størstedelen forventer, at eksporten er stabil eller stiger.For første gang blev de ikke eksporterende virksomheder spurgt om deres holdning til eksport og deres fremtidige forretningsprioriteter. Disse resultater blev kombineret for at udarbejde en vurderingsskala kaldet ”Export Readiness Index”. Det er et øjebliksbillede af europæiske SMV’eres evne og parathed til at begynde at eksportere.- Undersøgelsen fra 2016 viser, at over halvdelen af de små virksomheder, der benytter sig af eksport, har oplevet en øget omsætning i løbet af de sidste tre år. 31 procent af de små virksomheder, som ikke eksporterer, har oplevet en øget omsætning.Ifølge Export Readiness Index er der tre forskellige problemstillinger, virksomhederne skal tage stilling til, før de begynder at eksportere:





Om UPS European SME Exporting Insights

Undersøgelsen blev foretaget mellem 14. juni - 24. august 2016 blandt 12.815 forskellige ejere og direktører af små og mellemstore virksomheder

Interviewene blev afholdt i følgende lande: Belgien (1.111), Frankrig (1.250), Tyskland (1.249), Italien (1.667), Holland (1.999), Polen (1.790), Spanien (1.247) og Storbritannien (2.502)

2016 var det første år, hvor Spanien var inkluderet i undersøgelsen

Dun & Bradstreet har identificeret de forskellige virksomheder, som deltog i undersøgelsen fra industriel produktion til bilindustrien, detail, high-tech og sundhedsindustrien

SMV’ere i Frankrig, Storbritannien og Spanien er ifølge analysen de mest eksportparate.