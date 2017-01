Vognmand og landmand valgte V8’er

Fredag 27. januar 2017 kl: 11:24

Af: Redaktionen Bilen er leveret med en 16,4-liters V8-motor med 580 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.950 Nm. Gearkassen har overgear og og integreret retarder, og bagest sørger en tandembogie med navreduktion for at få kræfterne ned til underlaget, der ofte består af Laust Svalgaards egne marker og grusgrav - og som derfor ofte kræver brug af både langs- og tværgående differentialespærre. Det gælder ikke mindst, når der er en tung kærre med på slæb.Ud over en meget kraftig drivline har Laust Svalgaard valgt at specificere R 580’eren med Scanias kraftige H-chassisramme samt 3x29 mm parabelfjedre på forakslerne og 4x41 mm bladfjedre på tandembogien. På chassiset har Sawo monteret et CLF432-wirehejs med 25 tons tipkapacitet og 28 tons ophalerkapacitet.Førerhuset er Scanias korteste CR19-førerhus i kombination med V8-motor. I førerhuset er der eksempelvis premium førerstol, læderindtræk, hvileudrustning, automatisk klimaanlæg, stort oliefyr, termosideruder, colour+ instrumentpanel med syv-tommer skærm til navigation og lydanlæg. Bilen har afstandsradar (ACC), nødbremsesystem (AEB), sporassistent (LDW), skivebremser (EBS), Hill Hold med mere.Laust Svalgaard planlægger at beholde den nye Scania i mange år og har derfor tegnet en otte-årig serviceaftale på bilen. Stiholts sælger Lars Pedersen fra Thisted-afdelingen har stået for handlen.