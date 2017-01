Horsens Erhvervshavn fik endnu et godt år

Fredag 27. januar 2017 kl: 10:48

2016: 831.000 ton

2015: 774.000 ton

2014: 682.000 ton

2013: 718.000 ton

2012: 681.000 ton

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I 2016 blev der losset og lastet 831.000 ton gods på Horsens Havn. Det er 57.000 ton mere end året før, hvilket svarer til en stigning på 7,6 procent. Det er især sten, grus og skærver, men også beton- og asfaltproduktion, der har været på skibene, der har lagt til i havnen i bunden af Horsens Fjord. Samtidig er der også blevet losset mere stål i Horsens Havn sidste år.Horsens Havn fremhæver, at effektiviteten er skærpet yderligere og at det ikke kun er havnen, der har glæde af den øgede trafik. Hele Horsens og opland kan mærke det i form af arbejdspladser og en øget omsætning hos mange lokale virksomheder. Erhvervshavnens værdi for Horsens bliver dermed større i disse år, og mange virksomheder ligger helt logisk på havnen med let adgang til billig søtransport.Den øgede omsætning giver ifølge Horsens Havn den udfordring, at det i perioder kan være svært at finde ledige kvadratmeter til gods på kajen. Den kraftige stigning i omsætningen understreger, at havnen har brug for mere plads i form af en udbygning af sydkajen.Omsætningstallene for de seneste fem år ser således ud: