Overkapacitet presser danske offshore rederier

REDERIFORENING EFTER UNDERSØGELSE:

Fredag 27. januar 2017 kl: 10:29

Af: Redaktionen En tilsvarende undersøgelse fra den norske rederiforening viser, at en fjerdedel af den norske offshore flåde i øjeblikket ligger stille. Det er med til at skærpe konkurrencen om de tilbageværende opgaver i Nordsøen.

Et af de rederier, der oplever presset er DBB, der har hovedkvarter i Aarhus. DBB har måttet afskedige mere end hver anden af de 35 ansatte, der tidligere var ansat. Administrerende direktør i DBB, Ove C. Eriksen, peger i den forbindelse på, at selskabet gennem de gode år har opbygget en solid egenkapital.





- Det er ren overlevelse i øjeblikket. Priser er faldende, og der er alt for mange fartøjer, siger han til Berlingske.





Fokus på omkostninger og rammevilkår

Markedet for maritim offshore i Nordsøen er i øjeblikket hårdt ramt.





- Det tvinger rederierne til et stort fokus på omkostninger. Derudover haster det med at få udvidet DIS-ordningen til hele offshore området, siger administrerende direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.





- Vi er vidne til et udskilningsløb, hvor kun rederier med en toptunet konkurrenceevne kan stå distancen. Ud over den lave oliepris, så rasler priserne på havvind også ned, hvilket skærper konkurrencen. Skal danske rederier vinde opgaver i det nuværende marked, kræver det et benhårdt fokus på omkostningerne, og så skal vi have ligestillet konkurrencevilkårene med de andre Nordsø-lande, når det kommer til sømandsbeskatning, siger hun.







Den nye erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), har tidligere udtalt, at han vil have et særligt fokus på udfordringerne for offshore rederierne, når VLAK-Regeringens maritime vækstteam barsler med sine anbefalinger.





Fakta om undersøgelsen:

Rederiforeningen har gennemført en rundspørge blandt medlemmerne af Rederiforeningen af 2010 i januar. I alt har 16 rederier besvaret undersøgelsen

De oplyser, at der er blevet frasolgt eller oplagt 19 skibe i 2016.

Derudover er der blevet afskediget 275 søfarende, og der er 90 stillinger, der ikke er genbesat i 2016

I forhold til den aktuelle situation er der 25 skibe, der ligger stille i øjeblikket.

Rederiforeningen af 2010 organiserer primært de mindre og mellemstore rederier, hvor mange er aktive inden for maritim offshore og specialskibsfart i Nordsøen og Østersøen. Foreningen har registreret 254 skibe i alt.



Den nye erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), har tidligere udtalt, at han vil have et særligt fokus på udfordringerne for offshore rederierne, når VLAK-Regeringens maritime vækstteam barsler med sine anbefalinger.Rederiforeningen af 2010 organiserer primært de mindre og mellemstore rederier, hvor mange er aktive inden for maritim offshore og specialskibsfart i Nordsøen og Østersøen. Foreningen har registreret 254 skibe i alt.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.