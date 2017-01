Dæk-firma dækker Kalundborg fra ny afdeling

Torsdag 26. januar 2017 kl: 10:50

Lastvogne og personbiler

Af: Redaktionen Lars Nordahl Olsen, der har ejet og drevet Kalundborg Lastvogncenter i næsten 15 år, bliver afdelingsleder.Efter at have kæmpet i flere år uden held for at udvide Kalundborg Lastvogncenter til ikke kun at servicere lastvogne, men også personbiler indgik Lars Nordahl Olsen aftalen med Super Dæk Service, som opkøbte virksomheden og tilbød Lars Nordahl Olsen stillingen som afdelingsleder. Lastvogncenteret udvides derved til at blive et dæk- og autoværksted for både lastvogne, erhvervskøretøjer og personbiler, som længe har været Lars Nordahl Olsen mål.Super Dæk Service er med over 60 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet en af Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder og betjener både private, virksomheder, industrien og landbruget. Visionen er at være branchens bedste ved at have fokus på hastighed, købmandskab og kvalitet.