Otte virksomheder er nomineret til Danish Coach Award 2017

Fredag 27. januar 2017 kl: 10:00

Årets Busrejsearrangør:

Gislev Rejser - for den flotte markedsføring, og for hele tiden at have fokus på både intern og ekstern kvalitet, herunder det interne uddannelsesforløb Gislev Travel Excellence, brug af eget LEAN-system og forbrugeranalyser

Klingenberg Rejser - for at være lokal forankret og for at tage ansvar ved fx at have folk i arbejdsprøvning, have fokus udelukkende på busrejser, for at tilbyde special- og temarejser, og for den store fremgang siden den nuværende ejer overtog i 2015

Sørens Rejser - for de seneste års flotte vækst hvor de med enkle virkemidler skaber vækst i både gruppe- og katalogrejser, det gode arbejdsmiljø med for eksempel at inddrage chaufførerne i udarbejdelse af turforslag, for deres nytårskur med 1.000 besøgende i virksomheden

Årets Turistbusselskab

Egons Turist- & Minibusser - for deres vækst i både incoming og turistkørsel, for at sætte fokus på miljø ved både ISO 14001- og 18001-certificeringer, for at igangsætte egen intern uddannelse, for lokalt engagement i både Slagelse og København, og for deres alsidige og flotte markedsføring

Københavns Bustrafik - for de seneste års flotte vækst og de tre gazelle-kåringer, for fokus på miljø ved både at være ISO 14001 certificeret, kun have busser med euro 6 norm, have fokus på energirigtig kørsel, og deres sociale engagement som for eksempel hjemløsekørsel

Lyngby Turistfart - for at have fokus på sikkerhed, herunder køre/hviletid, arbejdsmiljø og efteruddannelse, for at tage ansvar og ansætte nye og unge chauffører, for at være et stabilt velrenommeret firma med mange store kunder og dermed mange store kørselsopgaver

Årets Innovatør

Copenhagen Info - for deres engagement i turismen i København, for ideen med at etablere en one-stop-shop på Københavns Hovedbanegård, for at skabe sammenhæng mellem turisme og busser ved også at sælge billetter til forskellige busruter i deres shop

Rød Billet - for deres eksplosive passagervækst, og for på den måde at få nye og yngre kundegrupper i turistbusserne, for tiltaget med at bruge en luksusbus med 3 sæder på række i stedet for 4 på flere ruter, og for at skabe arbejde til i alt 34 underleverandører svarende til 110 årsværk

Sørens Rejser - for at sælge ture i ydersæsonen og få nye kundegrupper op i busserne, deres iderigdom og gå på mod som på kort tid har skabt et marked for både senior-velvære og wellnes-ture for yngre kvinder

Vinderne bliver offentliggjort på Ferie for Alle i Herning 24. februar 2017 klokken 14 i Hal M på den store scene.Kandidaterne til Danish Coach Award er blevet indsamlet gennem Danske Busvognmænds tre kredsbestyrelser og kandidaternes egne indstillinger. De nominerede og endelige vindere bliver udpeget gennem afstemning i priskomiteen, der består af:Lars Thykier - Danmarks Rejsebureau ForeningLise Lyck - tidl. lektor i turisme og oplevelsesøkonomi, CBSAnna Wittgren - Visit Skåne/Visit MalmøCarsten Johansen - Tysk Turist InformationGeorg Julin - Invio, Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomiAllan Jensen - Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Dansk ErhvervSteen Bundgaard - Danske Busvognmænd

Interesserede kan se mere om Ferie For Alle på websiden www.ferieforalle.dk.









