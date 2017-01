Nyt e-katalog er på 17 sprog og har 70.000 dele

Onsdag 25. januar 2017 kl: 18:59

Det nye PACCAR Parts TRP eCatalogue indeholder 70.000 dele og er kun et par klik fra værkstedet på www.trpparts.com.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Siden TRP blev lanceret i 1994 er PACCAR Parts’ produktprogram vokset hastigt. Det, der begyndte med omkring 300 dele, er nu førende og et af de mest professionelle udbud af dele til alle mærker af lastbiler og trailere.- Med det nye katalog har vi taget et stort skridt fremad for at tilbyde kunderne førsteklasses service. For eksempel er der i TRP eCatalogue nu flere billeder og mere præcise beskrivelser af delene”, siger Bram Vermolen, PACCAR Parts Manager Marketing Operations.- Vi ved, at kunderne ønsker at bestille den rigtige del med kun nogle få museklik. Hvis de foretrækker, kan de også bruge elementnavnet, et OEM reservedelsnummer eller leverandørens varenummer for at finde den rigtige del på ingen tid. TRP eCatalogue viser også alternativer og beslægtede produkter, der er behov for til en reparation, som også højner kvaliteten, effektiviteten og køretøjets oppetid.17 sprog, alle enheder Det nye TRP eCatalogue er tilgængelig på 17 sprog.- Selv kinesisk og arabisk, siger Bram Vermolen.TRP eCatalogue er optimeret til alle browsere og kan bruges på både stationære og mobile enheder, som en tablet eller en smartphone. TRP-dele kan købes via netværket hos over 1.000 DAF forhandlere, fra TRP Stores og via en online webshop.