- Dansk og tysk shippingvirksomhed danner fælles selskab

Onsdag 25. januar 2017 kl: 18:43

Af: Redaktionen Søren Stougaard (tv), Peter Ehrhorn/Blue Water, Arne Ehlers/Managing Director of BREB, Brian Sørensen, Kurt Skov og Per Jensen fra Blue Water.Det nyetablerede Blue Water BREB GmbH har sat havneagentur, stevedoring, lastning, losning, oplagring og transport på listen over udbuddet af serviceydelser. Ydelserne er baseret på de to virksomheders mange års erfaring og ekspertise indenfor området.BREB (Bremer Reederei E&B) - med kontorer i Bremen, Cuxhaven (hovedkontor), Sassnitz-Mukran og på Helgoland - har siden 2008 været aktive indenfor vindindustrien i Tyskland, og firmaet er blandt de førende tyske havneagenter til vindindustrien.

Fakta om de to selskaber

BREB blev stiftet i 1951 som Bremer Reederei Eilemann & Bischoff og ejer en flåde af moderne MPC-fartøjer. Firmaets aktiviteter omfatter befragtning, linjefart og havneagentur

Blue Water Shipping blev etableret i 1972 i Esbjerg af Kurt Skov. Koncernens 1.400 medarbejdere tilbyder i dag shipping, transport og logistik fra firmaets 64 kontorer verden over.

Ved at danne det nye joint venture-selskab har BREB allieret sig med den internationale, danskejede transport- og logistikkoncern Blue Water Shipping, der i over 20 år har leveret serviceydelser til vindindustrien - offshore såvel som onshore. Blue Water Shipping har hovedkontor i Esbjerg, der har udviklet sig til en af verdens største udskibningshavne for vindmøller. Med over 60 kontorer på verdensplan har Blue Water været involveret i utallige projekter verden over.- Blue Water BREB har et unikt setup, som kombinerer de to stærke firmaers viden og ekspertise. Med dette joint venture er vi nu i stand til at tilbyde den tyske offshore-vindindustri alle former for transport- og logistikydelser, siger Arne Ehlers, der er administrerende direktør og partner i BREB.- BREB gik ind i offshore-vindindustrien, da den første tyske vindmøllepark, Alpha Ventus, så dagens lys i 2008 - og vi har løbende udvidet vores erfaring og udviklet vores services, siger han videre.Hos Blue Water Shipping ser firmaets stifter og administrerende direktør, Kurt Skov, gode fremtidsmuligheder for Blue Water BREB.- Blue Water Shipping tilfører Blue Water Breb solid ekspertise, og vi har en stærk international position ikke kun indenfor vindindustrien, men i hele energisektoren. Sammen med BREB vil vores primære fokus være at tilbyde løsninger skræddersyet til hver enkelt kundes behov og krav - og dermed optimere kundens forsyningskæde, siger han.