Hurtigt internet til Arktis kan fremme vækst og udvikling

Onsdag 25. januar 2017 kl: 13:03

Af: Redaktionen - En moderne og pålidelig kommunikationsinfrastruktur i Arktis er en af forudsætningerne for at kunne skabe grobund for øget vækst og udvikling i regionen, siger Morten Glamsø, der er chefkonsulent i Danmarks Rederiforening og medlem af Arctic Economic Council.



Samtidig spiller bredbånd og kommunikation en vigtig rolle for skibsfarten.







- Bedre bredbånd og kommunikation har en positiv betydning for effektiviteten og sikkerheden for skibe, som opererer i det arktiske, siger Morgen Glamsø.







De arktiske stater har hver formuleret nationale planer for bredbånd, som adresserer deres specifikke mål og behov. Men mange af udfordringerne er ifølge Danmarks Rederiforening fælles for de arktiske stater. En fælles regionale bredbåndsstrategi vil kunne hjælpe med at løse mange af disse problemer.







I rapporten er der seks konkrete anbefalinger, som for eksempel lettere adgang til at bygge kommunikationsfaciliteter og internationalt samarbejde for at sikre datastrøm over grænserne. Her kan Arktisk Råd spille en væsentlig rolle.







AEC blev etableret i 2014 og er et erhvervsforum etableret for at lette arktiske business-to-business aktiviteter, fremme ansvarligt økonomisk udvikling og give et cirkumpolar erhvervsperspektiv til arbejdet i Arktisk Råd







