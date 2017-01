Markedet for lastbiler og busser steg med 11,6 procent

Onsdag 25. januar 2017 kl: 12:45

Af: Jesper Christensen Ser man på de forskellige dele af markedet fro erhvervskøretøjer er markedet fro køretøjer under 3,5 ton det største. Her blev der i 2016 nyregistreret knap to millioner køretøjer.









ACEA-tallene viser også, at markedet for lastbiler mellem 3,5 ton og 16 ton endte på 365.051 enheder på EU-plan.





Ser man på lastbiler over 16 ton endte totalmarkedet i EU-landene på 292.170 enheder.









På busområdet blev der leveret 40.370 rutebiler og turistbusser, hvilket er en fremgang på 2,3 procent i forhold til året før.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.