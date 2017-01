Gratis bybusser til børn kører videre

Onsdag 25. januar 2017 kl: 10:06

Af: Redaktionen - Jeg er meget glad for, at ordningen fortsætter, da de gratis busser er med til at udvide børnene og de unges horisont. Personalet ude i dagtilbuddene og på skolerne siger, at de nu kommer ud af huset oftere, og at de tager på længere ture end før, hvilket er glædeligt, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) og fortsætter:- Jeg er også meget tilfreds med, at børnene samtidig er med til at udnytte de tomme sæder, der er i busserne udenfor myldretiderne, og at de vænner sig til at bruge den offentlige transport.



By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) er især glad for, at Odenses børn fortsat får mulighed for at drage nytte af byens mange fritids- og kulturtilbud.





- På både fritids- og kulturområdet har vi i Odense en lang række tilbud, som ikke bare kan give inspiration til aktiviteter i fritiden, men også gøre vores yngste borgere klogere på sig selv, hinanden og den by, de vokser op. Det er vigtige elementer i deres dannelse, så jeg er oprigtigt glad for, at vi kan holde fast i ordningen, siger Jane Jegind.





Ordningen begyndte i september 2015, men fordi den hurtigt blev så efterspurgt, er den også blevet dyrere end planlagt for Fynbus, som står for driften.





Især de såkaldte dubleringer, hvor der bliver bestilt en ekstra bus til at køre samtidig med dén, som står i køreplanen, har vist sig at være meget populær. Faktisk blev der i 2016 bestilt 70 procent flere ekstrature end beregnet, når flere end 30 børn og unge skulle afsted. Derfor har de to forvaltningen nu sat sammenlagt en halv millioner kroner af til ekstrature.





Et administrationsgrundlag for de 500.000 kroner skal sikre, at beløbet ikke overskrides. Administrationsgrundlaget udarbejdes i et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt FynBus.





