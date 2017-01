SAS introducerer billige grupperejser til unge

Onsdag 25. januar 2017 kl: 09:20

35 procent lavere pris



Af: Redaktionen Det nye ungdomsgruppekoncept er et supplement til det eksisterende SAS Ungdom. Det nye koncept er for unge under 26 år, som rejser i større grupper på mindst ti personer, og som ikke har mulighed for eller ønsker at booke enkelte SAS ungdomsbilletter.- Vi vil gerne tilbyde et koncept, hvor en større gruppe venner, klassekammerater eller fodboldholdet kan tage af sted sammen til en lavere pris, men med de samme SAS-fordele som for eksempel sædevalg og indchecket bagage. SAS Ungdom er et populært og efterspurgt produkt, som vi løbende tilpasser til de unges behov, og vi tror, at grupperabatten vil blive godt modtaget, siger Mariam Skovfoged, pressechef i SAS.Priserne på ungdomsgruppebilletterne er op til 35 procent lavere end den normale gruppepris. Samtidig må 20 procent af de rejsende være voksne over 26 år, hvilket kan gøre det nye gruppekoncept attraktivt for blandt andet uddannelsesinstitutioner og sports- og ungdomsforeninger, som for eksempel skal på skoleudflugt, sprogrejse eller andre rejser.De nye ungdomsgruppebilletter inkluderer valg af sæde, så gruppen kan sidde sammen i flyet, EuroBonus-point og et styk indchecket bagage. Derudover er det muligt at forudbestille mad og tilkøbe ekstra bagage.Gruppeungdomsbilletterne kan bestilles via SAS’ hjemmeside på sas.dk/ungdom, hvor man også kan læse mere om det nye gruppekoncept - eller via rejsebureauer.