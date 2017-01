Der må handles på grundlag af viden

DANSK VOGNMANDSORGANISATION TIL EU’S TRANSPORTKOMMISSÆR:

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 13:02

Af: Redaktionen Transportkommissær Violeta Bulc har flere gange udvist interesse for COWI-rapporten ”Sideveje i Dansk Transport”. Tirsdag morgen åbnede hun konferencen The Road Ahead i Bruxelles, hvor rapporten blev drøftet. EU-kommissæren, der indledningsvis blev ønsket til lykke med sin fødselsdag af de over 80 deltagere, pegede blandt andet på, at transportsektoren er afgørende vigtig.- Stopper transporten, stopper det hele, sagde hun og pegede på, at reglerne for transporterne skal være fair og gennemskuelige.- Postkasseselskaber og forum-shopping skal stoppes. Vi skal have fjernet de huller som muliggør denne spekulation, sagde Violeta Bulc og fremførte, at vognmænd med varebiler under 3500 kg også oplever store problemer - også grænseoverskridende.- Klagerne over unfair konkurrence kommer fra alle sider. Vi er derfor meget opmærksomme også på dette voksende problem, understregede Violetta Bulc.Enighed om større studie DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard, spurgte EU-kommissæren, om hun ville tage initiativ til at få lavet en mere omfattende analyse, hvilket EU-kommissæren var enig.Jan Villadsen, der er formand for Transportgruppen i fagforbundet 3F, og Erik Østergaard, talte ligeledes til konferencen, og pegede begge på behovet for at få mere og sammenlignelig viden fra andre europæiske lande.Det danske socialdemokratiske medlem af EU-Parlamentet, Ole Christensen, og hans tyske socialdemokratiske kollega, Ismail Ertug, var værter i forbindelse med konferencen - i et samarbejde med både de europæiske transportarbejdsgiveres og transportlønmodtageres organisationer.- Jeg synes, EU-kommissæren er oprigtig interesseret i at forstå de udfordringer, vi står med i transporterhvervet. De mange nationale tiltag for at dæmme op for ulovligheder og unfair konkurrence sender jo et klart signal til EU-Kommissionen. Vi har med denne konference og med dette samarbejde presset yderligere på for, at kommissæren er klædt på til sætte de helt nødvendige initiativer i gang. Man bliver nødt til at handle på den viden, man har, for ellers skrider tilliden og legitimiteten. Og det er vel ikke just hvad EU-systemet har brug for i øjeblikket, siger Erik Østergaard.Det var i en fælles indsats mellem 3F’s transportgruppe, NLA’s direktør Søren Hyldstrup Larsen og DTL-Danske Vognmænd, at idéen til konferencen blev født og sat i værk, som en naturlig konsekvens af den fælles rapport, som DTL-Danske Vognmænd og 3F Transportgruppen - med støtte fra Arbejdstilsynet i Danmark - udgav i sommer under navnet ”Sideveje i Dansk transport - arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet”.Rapporten kan ses