Danmark bør lave en modulvogntogsaftale med Tyskland

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 12:52

Af: Redaktionen Derfor ønsker ITD, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) går i dialog med tyskerne om en aftale, der vil lade grænsebommene mellem Danmark og Tyskland gå op for modulvogntog.Muligheden for permanent at køre med modulvogntog i Tyskland fra årsskiftet åbner efter ITD’s opfattelse for store muligheder for de danske transport- og logistikvirksomheder, der kører eksport syd for grænsen. Men før danske modulvogntog kan køre direkte over grænsen, skal Danmark indgå en bilateral aftale med tyskerne, og det er her, at ITD håber, at transportminister Ole Birk Olesen vil gribe til handling.



- Vi håber, at vi med transportministerens hjælp kan få en aftale med Tyskland i stand hurtigt. En aftale vil gøre, at danske transportvirksomheder, der kører eksport med modulvogntog, står bedre og stærkere i konkurrencen. Samtidig vil de slippe for at skulle køre vogntoget over grænsen af to omgange, som er den mulighed, de har i dag, siger Jørn-Henrik Carstens, der er erhvervspolitisk chefkonsulent i ITD. Han understreger, at Tyskland endnu ikke har bilaterale aftaler på området.





Gennem en bilateral aftale om grænseoverskridende trafik vil Danmark og Tyskland kunne styrke effektiviteten i transporterne markant. Samtidig vil en aftale bidrage til, at man kommer ud over de fortolkningsudfordringer, som den nuværende løsning byder på i forbindelse med at køre over den dansk-tyske grænse med modulvogntog.





- I dag er reglerne i Tyskland sådan, at modulvogntogene ikke må køres over grænsestregen, men skal frakobles og køres over grænsen af to omgange for så at kunne fortsætte som modulvogntog. Det vil vi være ude over med en bilateral aftale, siger Jørn-Henrik Carstens.





I dag kører der 25,25 meter lange vogntog i Tyskland, Finland, Norge, Sverige, Danmark, Holland, Belgien og Spanien - enten som forsøg eller med baggrund i den almindelige lovgivning. Modulvogntogene i Danmark har siden 2008 kørt som et forsøg, der flere gange er blevet forlænget.





De tyske retningslinjer fra forsøgsperioden er uændrede, og der er en række forskelle i kravene til vogntogene, tilladelser og uddannelse af chaufføren, som man som virksomhed skal forholde sig til i henhold til de tyske regler.





- Det er praktisk muligt at indrette et modulvogntog, så det opfylder bestemmelserne i for eksempel både Danmark og Tyskland. ITD har et godt overblik over bestemmelserne i de respektive regelsæt og står altid parat med råd og vejledning til medlemmer, der overvejer at bruge modulvogntog i Tyskland, siger Jørn-Henrik Carstens.





Et udpluk af de regler, man som virksomhed skal holde sig til i forhold til modulvogntog og de tyske regler:

Den tilladte vogntogsvægt er begrænset til 40 ton (44 ton i intermodal trafik)

Vogntoget skal godkendes og opfylde en række bestemmelser som for eksempel overholdelse af EU’s venderadiuskrav, være udrustet med retarder, ACC, LDW og bak-kamera

Chaufføren skal have mindst fem års erfaring som godschauffør og have gennemført et introduktionskursus i at håndtere et modulvogntog

Vogntogene må kun bruges på et begrænset vejnet i henhold til bekendtgørelsen og skal registreres hos det tyske vejvæsen, Bundesanstalt für Straβenwesen (BASt)

