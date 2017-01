Esbjerg-vognmand tager ny Langendorf tipsættevogn i brug

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 12:31

Af: Redaktionen Traileren har en totalvægt på 48.000 kg, og med en lav egenvægt på 8.060 kg giver det en nyttelast på lige knap 40 ton. På chassiset er der monteret fire BPW-Airlight II aksler med luftaffjedring. Første aksel har hæve/sænkefunktion, mens fjerde aksel både har hæve/sænkefunktion og er selvsporende styrbar aksel.Køretøjet har RSS (Roll Stability Support), som reducerer risikoen for, at køretøjet vælter i farlige situationer, og derved skaber højere sikkerhed i trafikken. Derudover har køretøjet automatisk sænkning ved tipning for bedre tip-stabilitet.Tipanlægget består af en Hyva tipcylinder, som giver mulighed for ekstra høj tipvinkel.