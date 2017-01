Skat presser e-handel ud af Danmark

DI OM SKATS BESLUTNING OM POSTNORD OG MOMS:

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 12:17

Af: Redaktionen I dag handler borgere i Danmark ifølge DI årligt for 33 milliarder kroner i udenlandske e-handelbutikker. Et tal, som DI’s direktør for branchefællesskabet DI Handel, Annette Falberg, vurderer, vil stige, da Skat 1. januar ophævede PostNords momsfritagelse på levering af pakker for danske e-handelbutikker.I realiteten betyder Skat’s ændrede tolkning af de såkaldte portoudlægsregler, at e-handelsbutikkerne nu er nødt til at sende regningen for moms på levering videre til kunderne. Det får Annette Falberg til at frygte, at de danske nethandelbutikker bliver presset yderligere, fordi de øgede fragtomkostninger vil sende danskernes e-handel til udlandet.- De øgede omkostninger betyder at e-handel i Danmark bliver dyrere, og at danskerne vil handle endnu mere i udlandet, end de allerede gør. Af de 110 milliarder kroner, som danskerne nethandler for i dag, ryger de 33 milliarder kroner allerede nu til udlandet. Det tal vil uden tvivl stige, og det er brandærgerligt for Danmark, siger hun.Annette Falberg forklarer, at dansk e-handel er presset, fordi store udenlandske e-shops ofte tilbyder fri fragt og retur på deres varer. De udenlandske e-handelsbutikker opererer desuden ofte i markeder, hvor omkostningsniveauet er lavere end i Danmark.- Resultatet bliver en endnu større ubalance i vores e-handel, fordi udenlandske kunder ikke handler tilnærmelsesvis i samme grad i danske e-shops, siger branchedirektøren.PostNord har indtil nytår været fritaget for at pålægge de danske netbutikker moms for at få varer bragt ud, fordi virksomheden har såkaldt postbefordringspligt. Det vil sige, PostNord skal bringe breve og pakker ud alle steder i landet - også der, hvor der er langt mellem postkasser og supermarkeder.Både transportministeren og skatteministeren bliver kaldt i samråd om sagen, fordi Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet frygter, det bliver dyrere for forbrugerne, hvis Skat’s beslutning om at ophæve PostNords momsfritagelse ikke bliver annulleret.- I sidste ende kan det jo betyde, at mennesker i tyndt befolkede områder ikke kan få leveret pakker, hvis PostNord bliver presset ud af det her marked, siger Christian Rabjerg Madsen (S) til Radioavisen.Fagforbundene 3F og HK har tidligere kritiseret Skat kraftigt for at ophæve PostNords momsfritagelse på dette område. Forbundene mener, at Skat har lavet en selvbestaltet og unødvendig overimplementering af EU-regler, der vil koste Danmark dyrt.