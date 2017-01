Automatisk bremsesystem kan bremse op for bløde trafikanter

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 12:05

Resultatet af 10 års innovation



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Salgschef for Mercedes-Benz lastbiler i Danmark, Jens Tittel, peger på, at initiativet er taget som en del af koncernens vedvarende fokus på sikkerhed.Det intelligente system kaldet Active Brake Assistant 4 (ABA 4) genkender for første gang også fodgængere, hvilket højner sikkerheden endnu mere.- Det er vigtigt, at vi som producent påtager os et ansvar for at sikre, at både chauffører og andre trafikanter kommer sikkert frem. Ulykker, som involverer lastbiler, er blandt de mest fatale i trafikken, og blandt andet derfor har vi gjort det til vores mission at mindske antallet af ulykker. Det gør vi blandt andet ved at insistere på at udvikle nye sikkerhedssystemer, og jeg er glad for, at vi nu går skridtet videre og gør vores nyeste og mest avancerede system til standard i vores lastbiler, siger Jens Tittel.Den første generation af ABA-sikkerhedssystemet blev lanceret i 2006 og var det første nødbremsesystem, som kunne ”se” og automatisk foretage en opbremsning, hvis systemet registrerede bevægelige forhindringer. Videreudviklingen (ABA 2) introducerede delvis opbremsning ved stationære forhindringer, og da ABA 3 blev lanceret i 2012, kunne systemet bringe lastbilen i total stilstand, hvis systemet registrerede enten stationære forhindringer eller elementer i bevægelse. ABA 4 er det første system, som intelligent genkender fodgængere via den indbyggede radar og dermed markant kan bidrage til reduceringen af nogle af de mest alvorlige ulykker.Systemet introduceres midt i marts som standard i Actros- og Antos-lastbiler, som udgjorde to tredjedele af salget hos Mercedes-Benz lastbiler sidste år.