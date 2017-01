Endnu grønnere busser på Fyn og Langeland

Tirsdag 24. januar 2017 kl: 11:57

Af: Redaktionen På de ordinære regionalruter bliver FynBus’ kunder nu modtaget af fabriksnye Scania-busser. De nye busser er laventrébusser med elektriske ramper. Det betyder, at for eksempel, at kørestolsbrugere og gangbesværede lettere kan komme ombord i bussen. Det skriver FynBus i en pressemeddelelse.Busserne er samtidig forsynet med fuldautomatisk klimaanlæg, behagelige sæder, individuelle læselamper, gratis Wi-Fi, infoskærme og så er busserne mere miljøvenlige end de tidligere regionalbusser – de opfylder nu Euro 6-standarden.De nye busser kører på næsten alle regional- og uddannelsesruter, men der er enkelte ruter, der ikke får nye busser, da Tide Bus Danmark A/S kun indsætter nye busser på de ruter, de har overtaget fra Arriva. Samtidig er der ingen garanti for, at ekstrabusser er fabriksnye busser.Der kører nu i alt 100 nye regionalbusser på de fynske veje. 75 på de ordinære regionalruter og 25 på uddannelsesruterne.